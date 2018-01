¿Quién puede seguir al Manchester City?

J. L. Cudeiro

El Manchester United se fue al descanso en Goodison Park sumido en la atonía de un equipo que enfilaba su cuarto empate consecutivo y regresó como un ciclón para ofrecer sus mejores veinte minutos de las últimas semanas, mandón, atrevido para subir líneas, con capacidad para tomar y gestionar la pelota. Derrotó al Everton, al que sometió y encerró en su campo. Lejos de recientes rigideces, el equipo de Mourinho viró a imprevisible sin ofrecer referencias, con Martial, Mata y Lingard en ataque en ausencia de los lesionados Lukaku e Ibrahimovic. Marcó el delantero francés tras jugada trenzada entre Pogba y Mata, que poco antes había rematado al palo.

Murió lo anodino y nació un partido bellísimo. El Everton se rebeló y buscó el empate con fiereza en un ida y vuelta que recordó los viejos tiempos del fútbol inglés. Niasse pudo marcar para los locales y Lingard para los visitantes. En ventaja no dejó de mirar hacia la portería rival el Manchester United, como si quisiera acallar las críticas de los últimos días. “Park the bus, park the bus, Man United, playing football the Mourinho way (Aparca el autobús, Manchester United, jugando al fútbol al estilo de Mourinho)”, le empiezan a cantar en los estadios ingleses. Lingard acertó a la segunda y mandó callar (0-2). El United vuelve a ser segundo en la tabla a la espera de lo que haga el Chelsea en casa del Arsenal este martes.

No lejos de Goodison, el Newcastle logró una victoria balsámica en su visita a Stoke para cerrar una serie navideña con una única derrota (en la visita del Manchester City) en cuatro partidos, un alivio para un equipo que llegaba en puestos de descenso y durmió en el primer día de 2018 cuatro puntos sobre esa zona roja. Marcó el tinerfeño Ayoze Pérez, que suplió a Joselu en el eje del ataque del equipo que prepara Rafael Benítez, al que ahora le esperan dos partidos como local, uno de Copa ante el Luton de cuarta categoría y otro en Premier contra el colista Swansea.