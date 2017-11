El Real Madrid las pasa canutas para eliminar al Fuenlabrada

Reflejaba el marcador el minuto dos de la segunda mitad. El Madrid, angustiado, se veía sorprendido por un bravo y valiente Fuenlabrada que tenía entonces la prórroga a un solo gol de distancia. No estaba siendo la noche amable de muchos goles que quizá imaginaban los pocos madridistas que desafiaron anoche al frío y a la lluvia para acudir al Bernabéu. Pero ese instante el foco dejó de estar en el rectángulo de juego. Todos miraron al banquillo. De ahí salió, más de dos meses después de su lesión en Dortmund, Gareth Bale. Escoltado por el preparador físico Antonio Pintus, el galés, en solitario, enfiló la banda entre aplausos de un público que entendió que el retorno del 11 iba camino de ser lo único agradable de una noche pobre que bien pudo terminar en accidente y de los grandes. No les faltaba razón. Una asistencia genial de Bale sirvió para finiquitar la ilusión del Fuenlabrada y calmar a un Madrid que las pasó canutas.

No atraviesa precisamente días tranquilos este equipo de Zidane. A ocho puntos del Barcelona en la Liga y condenados a la segunda plaza en la Champions, hasta el Fuenlabrada se permitió pegarle un susto en el Bernabéu. Ni en la primera ronda de la Copa ante un Segunda B parece capaz de darse un masaje el equipo de Zidane. Durante una hora se asemejó más una tortura. La renta de dos tantos de la ida permitió a Zidane dejar en casa a sus habituales y reclutar a seis muchachos del Castilla. Alineó a tres en un once con siete canteranos, los cuatro fichajes de este verano, una media de edad inferior a los 22 años y el reclamo de la vuelta de Kovacic y Keylor, totalmente recuperados. Salvo Mayoral, autor de un doblete, no lució ninguno. Si se gustó el Fuenlabrada, líder de su categoría, un equipo que mima la pelota y sabe lo que hace, con veteranos con nombre y jóvenes interesantes, como Luis Milla. Precisamente fue el hijo del exjugador y actual entrenador el encargado de meter el miedo en el cuerpo a Zidane. Le cayó un balón franco en la frontal y con la colaboración de un nervioso Keylor adelantó al equipo del sur de Madrid.

El susto pudo llegar antes, pero Hugo Fraile y Matheus se asustaron al verlo tan cerca. No despertó un Madrid perdido, con un Ceballos errático y un Théo negado y pitado por el público. No perdió la fe y siguió a lo suyo un Fuenlabrada al que solo el larguero en un cabezazo del Cata le robó el verse con la prórroga en la mano y a un gol de incendiar Chamartín. Pero entonces, cuando más lo acariciaban, apareció Bale y remató Mayoral. Fue una noche feliz para el galés, que apareció en el banquillo sonriendo y con el pulgar en alto. Dos meses después de aquella lesión en Dortmund que abrió más de 60 días de misterio muscular, recaídas, cambios de versión y un contratiempo en el aductor que le hundió anímicamente, estaba listo. Calentó con Pintus, se saludó con Zidane y entró al campó en el minuto 56 entre una ovación cerrada de la parroquia. No tardó en ocupar el flanco derecho del ataque y solo cuatro minutos después de pisar el verde se sacó de la manga una asistencia maravillosa con el exterior de la pierna izquierda que no desaprovechó Mayoral.

Sonrió el galés, que se cruzó el campo para abrazar al canterano entre los ánimos de Llorente. Su entrada activó a un Madrid que no se enteraba de que iba la cosa y jugó con fuego. Todavía le quedaba algo de carrete a Bale, que acarició la guinda de la noche. Se plantó ante Pol, pero falló. No lo hizo Mayoral, oportuno para empujar el rechazo y firmar un doblete. El susto no terminó en tragedia en el Bernabéu. Empató el Madrid, se gustó el Fuenlabrada un una plaza grande y regresó Bale. Por fin.