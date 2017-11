Valderrama: “Gracias, Míchel, por haberme tocado los huevos”

El vídeo protagonizado por Valderrama. REVISTA LÍBERO

El paso del colombiano Carlos Alberto Valderrama por el fútbol español quedó en parte eclipsado por una escena repetida cientos de veces en todas las televisiones a lo largo de los años. En la temporada 1991/92, en el Santiago Bernabéu, cuando se iba a lanzar un córner, Míchel, entonces en las filas del Real Madrid, se acercó a tocarle varias veces en la zona genital. Un cuarto de siglo después, Valderrama vuelve a aquella célebre escena y la recuerda con humor para animar a los hombres a realizarse revisiones médicas para prevenir el cáncer testicular, en un vídeo realizado por la Revista Líbero.

En el vídeo, Valderrama comienza reconociendo el peso que el incidente ha tenido en su vida: "Durante mi carrera, he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó". Aunque no solo por lo más evidente. Ahí la pequeña lección médica, en el recuerdo de cómo sucedió: "Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior, hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto".

El resultado no fue alarmante: "No me dolió, pero un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular". De ahí el agradecimiento con el que concluye el mensaje: "Por eso, querido amigo, quería darte las gracias. Por haberme tocado los huevos".

En su día, la acción le costó a Míchel 500.000 pesetas (3.000 euros) de multa impuesta por el juez único del comité de competición y disciplina de la Federación Española de Fútbol, José Javier Forcén, que vio "falta de decoro" en la exploración.