Hope Solo acusa de abuso sexual a Joseph Blatter

La guardameta estadounidense Hope Solo acusó al expresidente de la FIFA Joseph Blatter de haber abusado de ella sexualmente durante la ceremonia del Balón de Oro de 2013, en la que, aseguró, le tocó el trasero.

En una entrevista divulgada hoy por el semanario portugués Expresso, la histórica portera de la selección femenina de Estados Unidos contó que Blatter le tocó el trasero antes de subir al escenario para entregar un premio. "Me palpó el trasero. Fue en la entrega del Balón de Oro hace unos años, justo antes de subir al escenario. Es algo que se ha vulgarizado", señaló Solo, que añadió que después del incidente no volvió a verle y no pudo decirle que no la volviese a tocar.

Contactado por Expresso, el portavoz de Blatter dijo que la acusación de la futbolista es "ridícula". En la entrevista, Solo afirmó que está "muy decepcionada con las mujeres que no hablaron sobre esto en el mundo del deporte", ya que algunas de las personas que han cometido esos abusos "todavía trabajan en el fútbol".

"Es importante que entendamos que esto no pasa sólo con los hombres blancos poderosos. Puede pasar con cualquier persona, entre mujeres, en cualquier lugar. Estamos centrados en los hombres blancos poderosos porque es probablemente más normal con ellos, pero puede pasar en cualquier sitio", dijo.