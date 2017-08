Lopetegui convoca a David Villa para los partidos contra Italia y Liechtenstein

El entrenador de la selección española de fútbol, Julen Lopetegui, ha dado a conocer este viernes la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Las novedades son la vuelta de Bartra, defensa del Borussia Dortmund, y la inclusión de David Villa, del New York City de la MLS (la liga de Estados Unidos), que regresa a la selección a los 35, después de tres años sin vestir la camiseta roja. Villa ha convertido once goles en los últimos diez partidos con su equipo y acumula 59 goles con la selección en 97 partidos. Es el máximo artillero de la historia de la absoluta de España. Diego Costa, que no está entrenando con el Chelsea a la espera de resolver su futuro, no está dentro de la convocatoria.

En su último partido con España, en junio de 2014, Villa fue sustituido por Del Bosque antes de los 60 minutos de juego. Se retiró molesto del campo y el propio entrenador admitió que no sabía que Villa dejaría entonces la selección. Tampoco él fue claro cuando lo declaró públicamente. Se despidió de sus compañeros el 23 de junio de 2014, cuando España fue eliminada del Mundial de Brasil tras una victoria por 0-3 sobre Australia, en la que el marcó el primero de los goles.

Aquel día, tras su enfado por ser sustitución por Del Bosque, se esperaba que oficializara su renuncia a la selección pero su respuesta no fue un punto y final sino unos puntos suspensivos. “Siempre he dicho que me gustaría jugar en la selección hasta los 55 años, pero sé que eso es imposible, que no se puede. Ahora acaba el Mundial, he tomado la decisión de ir a la liga estadounidense y por tanto voy a estar sin competir unos meses. Por mí jugaría toda la vida, pero lo más normal es que acabe aquí”, explicó.

El sábado 2 de septiembre España recibe a Italia en el Santiago Bernabéu en un partido trascendental de cara a la clasificación directa a Rusia. Ambos equipos comparten la primera plaza del grupo G y el que quede segundo irá a la repesca. El 5 de septiembre, los dirigidos por Lopetegui visitarán a Liechtenstein. Esta es la lista completa.

Porteros: De Gea (Manchester United), Reina (Nápoles), Kepa (Athletic)

Defensas: Alba (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Bartra (Dortmund), Carvajal (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Monreal (Arsenal), Piqué (Barcelona), Ramos (Real Madrid).

Mediocentros: Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern de Múnich), Busquets (Barcelona), Suso (Milan), Silva (Manchester City), Iniesta (Barcelona), Saúl (Atlético), Koke (Atlético)

Delanteros: Asensio (Real Madrid), Aspas (Celta), Deulofeu (Barcelona), Vitolo (Las Palmas), Morata (Chelsea), Pedro (Chelsea), David Villa (New York City).