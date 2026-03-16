“Visitar el museo no puede ser como ir en el metro en hora punta”, dijo el director del Prado, Miguel Falomir, para tratar de explicar cuál puede llegar a ser la situación del museo si sigue batiendo récords de visitantes como el de 2025, cuando llegó a los 3,5 millones. La pinacoteca madrileña ya ha empezado a tomar medidas: el Museo del Prado reduce de 30 a 20 el número máximo de integrantes por grupo de visitantes. El objetivo, según los responsables del museo, es que exista “una mejor calidad en la visita”. La visita en grupo supone un 16,62% del total de visitantes del museo, con una media diaria de 1.609 visitantes.

Dentro de este primer paquete de medidas para aliviar el tránsito masivo de visitantes, se anuncia que “estas visitas colectivas se dirigirán hacia los horarios de menor afluencia y se incentivará la compra on line de entrada general para un acceso directo en el museo al no requerir acreditación previa en taquillas".

“Esta disposición entrará en vigor de forma inmediata, aunque se respetarán los grupos agendados hasta el 1 de junio de 2026. Igualmente, este tipo de visitas se reorientará a las horas de menor afluencia. El grupo máximo para las exposiciones temporales se mantendrá en 15 personas -aunque queda abierta la posibilidad de reducirse-, y en el caso de grupos educativos igualmente se respetará el cupo de 30″, anuncia el museo.

En el Prado se prepara un plan para este año en el que se estudian, según avanzó Falomir, variables como la optimización del espacio expositivo que a partir de 2028 se ampliará con la inauguración del Salón de Reinos, aun en obras, con el que se ganarán 2.500 metros cuadrados más. “También habrá que redimensionar el tamaño de los grupos de visitas, replantear los accesos para que en algunos no se acumule tanta gente…”, ha dicho, sin concretar, el director del Prado.