Raphael y Nathy Peluso abren el cartel de Luce, el nuevo festival de Benicàssim

Con un cartel en el que cabe prácticamente todo, en lo que a géneros y perfil de público se refiere, comienza su andadura Luce, el nuevo festival que se incorpora a la parrilla de la escena de Benicàssim y el primero que lo hace bajo un concepto totalmente reformulado para adaptarse a la era Covid. La cita llegará a lo largo del mes de julio al recinto de conciertos del municipio turístico de la mano de The Music Republic, promotora del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y de otros macroeventos festivaleros como el masivo Arenal Sound (también en Castellón), el Viña Rock o el Festival de Les Arts.

El mix musical de Luce Benicàssim lo inauguran IZAL (sábado 17 de julio), Vanesa Martín (domingo 18 de julio), Raphael (23 de julio), Mónica Naranjo (sábado 24 de julio), Nathy Peluso (viernes 30 de julio) y Rozalén (sábado 31 de julio). La mitad de la docena de artistas que, según indican los promotores, nutrirán el cartel de esta primera edición.

Porque sí, el nuevo festival benicense no será un festival al uso: aboga por espaciar los conciertos, repartidos en jornadas independientes a lo largo de todo un mes, y su escenario al aire libre contará con todas las medidas de seguridad vigentes y un espacio amplio y diáfano “que brindará una gran experiencia a los asistentes respetando el aforo permitido y manteniendo las distancias de seguridad”, señalan desde la organización. El recinto incluirá además una zona de público dividida entre pista y grada.

Junto a la música, la gastronomía será otra de las disciplinas que estén presentes en Luce Benicàssim. “Con el objetivo de crear una experiencia que trascienda de lo puramente musical, el recinto contará con servicios de restauración de gran calidad”, han informado las mismas fuentes.

Luce tendrá un cupo limitado de entradas, que saldrán a la venta el próximo martes, 6 de abril a las 12.00 horas, en lucebenicassim.com.

De momento Luce Benicàssim, el último en llegar, es también el único en celebrarse a ciencia cierta de cuantos nutren la temporada festivalera del litoral castellonense, que debía haber arrancado esta Semana Santa con el SanSan Festival, aplazado al próximo octubre.

El FIB y el certamen internacional reggae Rototom Sunsplash, que comparten recinto en Benicàssim, no han desvelado todavía sus planes y alternativas para este verano. Quizás los resultados del proyecto piloto del pasado fin de semana, que reunió a 5.000 personas en el Palau Sant Jordi en el concierto de Love of Lesbian, ayuden a reimpulsar estrategias. En la web del mítico FIB, comprado por The Music Republic en 2019, lo que puede leerse aún es el ‘FIB will strike back’ que acompañó al anuncio de cancelación de la edición 2020 en la primavera del año pasado. Habrá que esperar.