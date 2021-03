La playlist de ELYELLA: una historia interminable para olvidar la realidad

El año 2020 fue un año horrible para los festivales de música. Se trataba de la primera estocada de una pandemia que sigue posponiendo la mayoría de estos eventos a un futuro incierto que, quizás en 2022, vuelva a vivir algo parecido a la normalidad. Así lo confirmó esta misma semana la organización de una de las citas de referencia en nuestro país, el Primavera Sound, que por segunda vez consecutiva, ha optado por trasladar el evento al próximo año por la incertidumbre en los grandes eventos y restricciones debido al coronavirus: “El 20 aniversario de se merece una fiesta como las que estamos acostumbrados, y la situación global no parece favorable para permitir que algo así ocurra este verano. Al menos no de forma que podamos vivir la experiencia completa”, señalaba el comunicado.

Con este panorama, no podemos dejar de ofrecer buena música, aunque sea a través de Spotify. Por eso, un año más, actualizamos la playlist más festivalera que existe, la que alimenta desde hace 5 años ELYELLA para este blog, Miss Festivales. En esta ocasión, los autores de Dreams proponen una selección de canciones única, en la que también incluyen su último tema: La Historia Interminable. Una canción del dúo de productores cantada por Magüi de Ginebras y Marc Ros de Sidonie, en la que, aseguran, el objetivo es trasladarnos a un espacio lejano donde cerrar los ojos y despertar de nuevo luchando por un futuro mejor. “Es un guiño a la mítica película de los 80 que nos remite a un lugar donde poder olvidarnos por unos segundos de la realidad para dejarnos llevar por la energía y el buen rollo”.

Portada de la nueva canción de ELYELLA: La Historia Interminable.

Con este espíritu soñador se amplía nuevamente Festival Feelings Never Dies, la lista de canciones más festivalera de Spotify. En ella encontraréis colaboraciones estelares como la de Carpenter Bru y Yann Ligner, Ginebras y ELYELLA, Jónsi y Robyn, Dorian y Pimp Flaco o INMIR y Amatria. El resto de los cabezas de cartel elegidos para este particular festival online son nada más y nada menos que Romy, Roosevelt, Royal Blood, Karavana, Anabel Lee, Wisemen Project, Warner Case, Rigoberta Bandini, C. Tangana, The Blaze y Bicep.