La ‘playlist’ de Fernando Trueba: un baúl brasileño

He dedicado bastante espacio de estas listas a la música brasileña. No podía ser de otra manera, pues Brasil es un país musical por excelencia. Y ahora, que sale tanto en la prensa casi siempre con noticias deprimentes, no viene mal recordar lo mejor de ese país, que es mucho.

La lista de hoy es como un baúl donde uno encuentra el álbum de fotos de abuelos y bisabuelos, objetos preciosos que el tiempo ha olvidado, etc...

Como siempre, se trata de una selección claramente subjetiva, de eso se trata, pero creo que aquí están muchos de los padres y abuelos de la música brasileña.

No puedo remediar que se me vea una cierta preferencia por personajes como Lupicínio Rodrigues (hoy día lo apedrearían por escribir lo que escribía), Adonirán Barbosa (un brasileño que se escapó de una película de Fellini), o Dolores Durán (una grande que se fue demasiado pronto, pero que resulta imprescindible)...

