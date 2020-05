La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el Jimmy Greene más espiritual

La primera vez que me llamó la atención es en uno de los últimos discos de Horace Silver, Jazz Has a Sense of Humour, ¡qué gran título! Jimmy Greene es uno de los saxofonistas más interesantes de la joven generación. Ha acompañado a Tom Harrell, Harry Conick, Chick Corea, Ron Carter... Pero creo que con el contrabajista israelí Avishai Cohen hizo alguna de sus más bellas colaboraciones

La lista se abre con dos temas de su disco Beautiful Love, el primero con preciosa colaboración de Pat Metheny, el segundo un dúo con Kenny Barron. El disco era un homenaje a su hija, asesinada a los seis años por un tipo que tras asesinar a su madre se dirigió a un colegio y mató a 26 personas, de ellas 20 niños de seis y siete años.

La selección se centra en el Greene más espiritual, algo que siempre estuvo presente en su música y que sin duda se profundizó con la tragedia. Su disco más reciente While Looking Up es también una belleza que él mismo definió diciendo que cuando no encuentras fuerzas dentro de ti, ni tampoco a tu alrededor, no queda más remedio que mirar hacia arriba...

Escucha directamente en Spotify esta y otras playlists de EL PAÍS