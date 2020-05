La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el vitamínico Joshua Redman

Joshua Redman era un brillante graduado (suma cum laude) de Harvard que decidió colgar todo por el jazz. Probablemente lo llevaba en las venas desde niño pues, aunque no creció con él, su padre era nada menos que Dewey Redman, compañero de andanzas de Keith Jarrett, Ornette Coleman, Charlie Haden, etc.

Uno de sus primeros grupos, insuperable, le reunió con Brad Mehldau en piano, Christian McBride en bajo y Brian Blade en batería. Palabras mayores. Cuando necesito estar en forma, en vez de ginseng o complejo vitamínico escucho The Deserving Many, de su disco extra-oficial Captured Live! y punto.

Redman es un rey de la balada como podeís comprobar escuchándole tocar People Like You con The Bad Plus en el Festival de Vitoria.

Su homenaje a una de las bandas de su padre (Old and New Dreams) es una maravilla sobre todo en el directo que podéis ver en este enlace.

El cuarteto mágico Redman-Mehldau-MacBride-Blade ha vuelto a juntarse y el 10 de julio sacan un nuevo álbum, Round Again, del que ya pueden escucharse un par de temas en Spotify.

En la lista hay cosas menos conocidas de Redman, colaboraciones con Chick Corea, Allen Toussaint... un dúo con su padre, esperando que hasta los que le conocen bien descubran cosas nuevas.

