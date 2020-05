Cuarentena con Don Pullen & George Adams Quartet, por Fernando Trueba

Como decíamos ayer... Don Pullen y George Adams se encontraron en la banda de Charlie Mingus, y al cabo de dos años formaron su propio cuarteto con el también batería de Mingus, el fabuloso Dannie Richmond.

El cuarteto de Pullen y Adams fue uno de los grupos más importantes de los ochenta, mantuvieron el jazz en el lugar que le correspondía y su “vanguardismo” siempre era accesible, disfrutable. Grabaron una buena docena de discos del más alto nivel, llenos de música vitalista y arrolladora a la vez que romántica, llena de alegría.

La lista tiene un par de temas de su primer disco y otros de sus dos discos en directo en el Village Vanguard. Se cierra con un tema de Don Pullen con una de sus últimas formaciones, la African-Brazilian Connection, dedicado a George Adams, que había muerto recientemente: Ah George, We Hardly Knew You.

Al propio Pullen le quedaba poco tiempo, sabía que estaba enfermo pero ello no le impidió grabar un disco de una especial belleza titulado Oda a la vida, que como tantas cosas me descubrió mi amigo Nat Chediak, con quien llevamos años compartiendo amor al jazz latino, Leonard Cohen, la nouvelle vague y la comedia italiana...

