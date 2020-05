Cuarentena con Mingus, Pullen & Adams, por Fernando Trueba

En los años setenta una de las mejores cosas que le podían ocurrir a un joven músico de jazz era estar en la banda de Charlie Mingus. Mingus es uno de los auténticos grandes del jazz y en esa época llevaba a sus espaldas una notable lista de obras maestras, desde Pithecantropus Erectus a Let My Children Hear Music, pasando por Blues & Roots, Mingus Ah Um, Oh Yeah, etc...

Profundo, clásico, complejo, innovador, divertido, imprevisible, excitante, deslumbrante, todas esas cosas y muchas otras era Charlie Mingus. Cuando dos poetas treintañeros, el pianista Don Pullen y el saxofonista George Adams, entraron en su órbita, sus vidas cambiaron para siempre. De esa academia uno salía “otro”.

La lista de hoy va de ese “momento”, 1973-1974, donde esos dos jóvenes entran en el planeta Mingus y este les trata como si fueran dos veteranos consagrados y ellos le devuelven el tratamiento sabiendo estar a la altura. Escucharlos tocar juntos es como ver a pintar a Picasso.

