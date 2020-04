Cuarentena con Ginger Baker, por Fernando Trueba

En mi juventud y adolescencia hubo un batería mítico: Ginger Baker. Los amigos que soñaban con ser baterías no soñaban con ser Ringo Starr, sino con ser Ginger Baker.

Baker, que murió el año pasado, fue un batería de formación jazzista que encontró el éxito en el rock, sobre todo cuando se unió con Jack Bruce y Eric Clapton para formar Cream, el supertrío que marcó la música de los sesenta, a pesar de su cortísima vida. Cuando se separaron en el 68 Clapton y Baker se unieron a Stevie Winwood para formar un supergrupo de vida aún más corta, pero no por ello menos mítico, y un sólo disco: Blind Faith.

Baker montó Air Force y se pasó la década de los setenta en África tocando entre otros con el gran Fela Kuti.

En los noventa montó un trío con el guitarrista Bill Frisell y el contrabajo Charlie Haden. Estos tres gigantes hicieron dos discos fantásticos, suenan como una road movie. De eso va la lista de hoy con dos temas añadidos de su disco Coward of the County con Ron Miles en trompeta y James Carter en saxo, y una versión del inmortal St. Thomas de Sonny Rollins, del último disco de Baker, Why, con Pee Wee Ellis, compinche de James Brown y Van Morrison, en el saxo, y Alec Dankworth en el bajo.

Información para cinéfilos, el padre de este último, el saxofonista John Dankworth, compuso las bandas sonoras de las mejores películas de Joseph Losey: El sirviente, Accidente, El criminal, y de clásicos del free cinema inglés como Darling; Morgan, un caso clínico o Sábado noche, domingo mañana.

