Kit de supervivencia cultural para el encierro (día 24)

La obra de Erri de Luca, napolitano de 69 años, discurre por dos caminos. Uno de ellos, entre la memoria y la política, es la literatura. El otro, la interpretación de la Biblia. Lo segundo podría sorprender a los que sepan de su agnosticismo y, sobre todo, de su antigua militancia en el movimiento de extrema izquierda Lotta Continua. No hay contradicción. Durante los muchos años que trabajó como albañil, dedicaba una hora de madrugada a leer las Escrituras. De ese modo, ha explicado, tenía la sensación de que “asimilaba algo de cada nuevo día” antes de que el cansancio se lo impidiese: “He sido uno de los pocos obreros felices por levantarse de la cama un rato antes”. Cuando empezó a vivir de sus novelas, mantuvo la costumbre. Llegó incluso a aprender hebreo para leer los textos originales.

De esas lecturas han ido naciendo libros de poco menos de 100 páginas como Hora prima, Las santas del escándalo, Y dijo o Penúltimas noticias acerca de Yeshua/Jesús. Este último es el ideal para una Semana Santa porque De Luca repasa en sus páginas la vida de Cristo como si se la contara a alguien que, como él, no creyera en Dios pero estuviera fascinado por el monoteísmo. El resultado es una mezcla de hermenéutica y materialismo que tan pronto se detiene en la etimología de algunas expresiones (paraíso, bienaventurado o pobre de espíritu) como imparte una lección de carpintería para subrayar la importancia del oficio que Jesús aprendió de José o explicar de qué madera estaba hecho según el Génesis el arca de Noé. Como todos los suyos, los libritos bíblicos de Erri de Luca son una indagación en crudo sobre la revolución y sobre el amor, “esa incomprensible energía que cuanto más se gasta, más se reproduce”. Unos y otros están escritos sin levantar la voz. “En la gente callada, el deseo crece más robusto, protegido en invernadero”. Lo dice para describir a un campesino italiano que se creía el Mesías. Parece un autorretrato. Javier Rodríguez Marcos

Penúltimas noticias acerca de Yeshua/Jesús. Erri de Luca. Traducción de Luis Rubio. Sígueme, 2016. Disponible en Todos tus libros, Amazon y Fnac.

Cuando hablamos de discos, hablamos de mucho más que música. Lo hacemos de uno o varios autores, de una obra situada en un punto concreto de una trayectoria, del momento en el que se publicó o en el que nos ha llegado a nosotros. Sin que sea necesario tener una copia física, un disco es una entidad; algo que, normalmente, se entiende mejor poniéndolo en su contexto y escuchándolo con las perspectivas necesarias. Aurora, como disco, es un punto de inflexión en la carrera del pianista mallorquín Agustí Fernández —probablemente el más excitante improvisador que ha dado nuestro país desde Tete Montoliu—, y una cima musical en la historia del jazz en España. Pero también es uno de esos álbumes que conservan todas sus virtudes aunque no sepas nada de sus autores, ni de jazz, porque la música que contiene es tan magnética que se eleva por encima de cualquier otra consideración.

Para este proyecto, Fernández formó un trío junto a dos colaboradores habituales, tan brillantes como él: el contrabajista británico Barry Guy y el baterista valenciano Ramón López. Los tres son figuras de renombre internacional en la escena del free jazz y la improvisación libre, pero no es esto lo que encontramos en esta grabación. Desde las primeras notas del precioso tema que abre el disco, Can Ram, uno se ve envuelto en una sensación de momento suspendido, en sonidos melancólicos, pinceladas entrecruzadas con las que los intérpretes generan melodías y texturas que van de la gelidez nórdica a la nostalgia mediterránea, provocando un emocionante viaje interior en el que se siente la necesidad de cerrar los ojos y quedarse a solas con la música. Aurora no es un disco de jazz: es una colección de lienzos acústicos pintados a seis manos. Aurora, el disco, acabó dando nombre al trío, que posteriormente ha publicado tres álbumes: Morning Glory, A Moment’s Liberty y el cuarto CD del monumental River Tiger Fire, que son extensión natural de esta pequeña obra maestra. Yahvé M. de la Cavada

Aurora. Agustí Fernández. 2006. El disco se puede escuchar en Spotify y Apple Music.





Atentos, porque estamos delante de uno de los grandes taquillazos del cine japonés, uno de los animes que más ha recaudado de la historia. "Tengo la sensación de que siempre estoy buscando a algo o a alguien", dice uno de los protagonistas de Your Name. Y la frase también define a su creador, Makoto Shinkai, considerado el heredero del maestro Hayao Miyazaki. Los protagonistas del filme son dos estudiantes de instituto. Mitsuha vive en un pueblecito entre las montañas, como una adolescente más, aburrida en un lugar sin cafeterías cool, y con la compañía de dos amigos, su abuela y su hermana pequeña. Poco más. Un día se despierta y no reconoce su cuerpo: está dentro de un chico, Taki, estudiante en Tokio. A Taki le ha sucedido lo mismo. Sin ninguna lógica, de vez en cuando despiertan en el cuerpo del otro. Una locura para sus existencias, y una película que extrañamente habla de lo transgénero. Como sí saben qué está pasando, empiezan a comunicarse con mensajes en sus móviles. El inicio está más pensado para los adolescentes. Después coge ritmo, acelera y ahonda en lo ocurrido, en la oposición entre dos caracteres y entre dos paisajes, el rural y el urbano.

Your Name es astuta, fluye, cambia de la comedia al drama, a la aventura. Se complica ella sola la trama, en los saltos espaciales, aunque el espectador nunca se pierde. Sin trucos baratos, a sabiendas de que todo el mundo debe de entender cómo va a llegar al final, sin perder un ápice de reflexión sobre la comunicación entre dos personas que nunca se ven… Y sin embargo, sin parapetarse en simplificaciones. Porque que sea una animación japonesa no equivale a público infantil. Shinkai, que ahora trabaja en el estudio Ghibli, seguro que hace feliz con sus planteamientos a Miyazaki. Gregorio Belinchón

Your Name. Makoto Shinkai. 2016. La película está disponible en Netflix, Amazon Prime Video y Filmin.

Jed Mercurio es el creador de dos de las series de más éxito y más adictivas que ha producido la BBC en los últimos años, Line of Duty y Bodyguard. Pero antes de convertirse en una estrella televisiva, Mercurio (no es un nombre artístico, es su apellido real) fue médico e incluso llegó a formar parte de la Royal Air Force. En 1991 se convirtió en oficial de vuelo, pero seis meses después se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y abandonó su puesto en las fuerzas aéreas. Mientras trabajaba como médico, fue contratado para escribir el guion de Cardiac Arrest, una serie dramática que preparaba la BBC, así descubrió que su lugar estaba detrás de las cámaras. Sus conocimientos le permitieron ser asesor médico de la serie. Más tarde, adaptó a la televisión su primera novela, Bodies, un drama médico que recibió alabanzas de la crítica y dos nominaciones a los Bafta.

En Line of Duty (2012), Mercurio narra las investigaciones de la unidad antivicio de la Policía de una localidad británica. Cada temporada se centra en un caso de un posible agente corrupto que es examinado por un trío de policías que llevan a cabo la labor más ingrata del cuerpo: investigar las denuncias contra los propios policías. Los giros de guion y el suspense marca de la casa y unos interrogatorios que dejan a los espectadores pegados a la pantalla la han convertido en una de las series más valoradas y seguidas de la televisión británica. La quinta temporada, la última emitida (está renovada por otra entrega más), se despidió en la BBC ante 9,1 millones de espectadores. Si alguien busca una serie a la que engancharse, aquí tiene droga de la buena. Natalia Marcos

Line of Duty. Jed Mercurio. BBC, 2012. Las cinco temporadas de la serie se pueden ver en Movistar +.





El relato corto ha sido siempre un espacio de libertad para el cómic. Acostumbrados a la restricción formal desde sus inicios, ya fuera por el reducido espacio de la tira de prensa o por el de la página dominical, los autores y autoras de historieta han buscado siempre nuevas soluciones narrativas para eludir las limitaciones estrictas de su formato. Investigación formal a veces imperceptible, sutil, pero siempre presente, que ampliaba constantemente la ambición del noveno arte. En las revistas de los setenta y ochenta, la historieta corta se constituyó en el núcleo fundamental de evolución del medio, donde se gestó un cómic distinto, dirigido a un público adulto que descubría que los tebeos eran mucho más que un divertimento infantil. Aunque el ejercicio de la distancia corta parecía aletargado durante el reinado de la novela gráfica, nada más lejos de la realidad: sigue ahí, más vivo que nunca y con la misma pasión por experimentar de siempre.

Lecturas a domicilio. Libro verde es la primera entrega de una trilogía antológica del relato corto en cómic que actúa como muestrario de la inmensa riqueza de nuestra historieta: ciencia ficción, costumbrismo, versiones bíblicas, experimentación formal, la situación de los docentes, reportajes periodísticos sobre las bases de lanzamiento de la ESA, la objeción de conciencia, denuncia social, romanticismo, humor y, por supuesto, el coronavirus, son ejemplos de una variedad temática desbordante que viene firmada por los mejores autores de nuestro cómic. Atentos a los nombres: Alex Orbe e Iñigo Astiz, Alfonso Zapico, Antonio Hitos, Artur Laperla, Blanca Vázquez, Carlos Spottorno y Guillermo Abril, Dani Fano, Iñigo Astiz e Iñaki Holgado, David Rubín, Elisa Riera, Javier Olivares y Santiago García, José Luis Munuera, Luis Bustos y Santiago García, Marcos Prior, Paco Alcázar, Pedro Vera y Ginés López, Pepo Pérez y Santiago García y Ramón Boldú. No se lo pierdan. Álvaro Pons

Lecturas a domicilio. Libro verde. Varios autores. Astiberri, 2020. El cómic se puede ler en formato digital en la web de la editorial.





A finales, del siglo pasado, la desarrolladora japonesa Square definió el mundo de los videojuegos de rol (RPG) con su saga Final Fantasy, especialmente con sus entregas VII, VIII, IX y X, que marcaron profundamente a toda una generación de jugadores estética y hasta éticamente. Pero tras esa luna de miel no solo la saga, sino también el propio género, entró en un cierto declive del que han intentado sacarlo, con mayor o menor fortuna, decenas de juegos hasta el día de hoy.

Disponible para Nintendo Switch y Microsoft Windows, en 2018 salió al mercado uno de los más serios candidatos a gran RPG de la década, Octopath Traveler, de la empresa heredara de Square, Square Enix. El juego encandiló a su audiencia con dos virtudes eminentes. Por un lado, el estilo visual, que mezclaba diseños y texturas al estilo de los 16 bits con elementos poligonales y animaciones de gran definición, dotando al juego de un look inconfundible. Por otro, la jugabilidad: los combates eran fluidos y adictivos, la exploración una gozada. ¿Hemos dicho ya que las ocho historias eran profundas, serias y bien trazadas? Toda una alegría para el género y una esperanza de ver de nuevo a los RPG como punta de lanza del mundo interactivo. Jorge Morla

Octopath Traveler. Square Enix, 2018. El juego está disponible para Nintendo Switch y Microsoft Windows.