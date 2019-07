Agustí Fernández: “La improvisación es la música de hoy en día”

Via Augustaes un curioso título, por sí mismo dice muy poco de lo que puede ocultarse detrás. Es el título que ha escogido el pianista y compositor Agustí Fernández para su nueva propuesta enmarcada en el festival Grec que podrá verse el próximo jueves 11 de julio en la Fundació Miró barcelonesa.

En el programa del festival se puede leer: "Improvisadores barceloneses compartiendo escenario con músicos de tres continentes en un concierto que conecta intérpretes de orígenes y generaciones diversas".

"Via Augusta es un ejercicio de transmisión", explica Agustí Fernández a este diario. "Voy a cumplir 65 años y me toca pasar el testigo a la generación que viene detrás. Gente joven a la que le cuesta tirar adelante por la atomización del panorama, ya no hay clase media musical: solo quedan los que se ganan muy bien la vida y los que apenas pueden sobrevivir, entremedio nada. Esta propuesta es un manera intergeneracional de relacionarse a través de la música, desde los 76 años de Barry Guy a gente de 20. Y es también intercultural con músicos que vienen de Corea, Nueva Zelanda, Suecia y Reino Unido. Son gente que hacen lo mismo que yo hago y que lo hacen muy bien; me gustan cuando les escucho y por eso quiero tocar con ellos sin importar procedencias, mentalidades, edades,...".

Fernández utiliza la frase "la música que yo hago" pero ¿cuál es esa música? "Improvisación", responde tajante sin adjetivos que añadir. "No hay partitura, no llevas nada preparado. La música se construye a sí misma en el momento. Se trata de expresar lo que sientes sin tener que seguir la partitura que ha escrito una persona extraña. Sé que no es fácil pero es lo que hacemos y queremos dar visibilidad a nuestro trabajo".

En la historia reciente improvisación iba ligada al free jazz pero en el grupo reunido por Fernández la presencia jazzística es mínima. "DoYeon Kim, intérprete coreana de gayageum (una especie de arpa), viene de la música tradicional de su país. La violinista neozelandesa Sarah Claman de la música clásica. No importa la procedencia, se trata de tocar y acercarte a lo que tocan los otros".

Con este tipo de propuestas Fernández quiere romper con la cerrazón habitual del público de la música contemporánea. "Si alguien quiere escuchar Schubert que no venga, que vaya a la Schubertiada que para eso está. Nosotros nos dirigimos a la gente a la que le gusta la música sin etiquetas en el cruce de muchas cosas, que busca descubrir lo que hacen los músicos creativos hoy. No es la música del futuro es la música de hoy en día".

Fernández defiende el concepto concierto como el único válido para la música. "Nuestra música sucede en tiempo real y el público influye en el resultado final. Los discos y los vídeos son documentos pero no son reales; un músico tocando delante tuyo es real. Una foto de tu madre no es tu madre, no puede hablarte. Los discos son nuestro legado pero el hecho musical está en el directo".

En ese directo en la Fundació Miró además de los músicos mencionados estarán los saxofonistas Don Malfon y Marc Vilanova, el tubista Per-Ake Holmlander y la baterista Lucía Martínez.