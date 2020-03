Redoble de rock de vanguardia

El redoble de batería de Dreaming o el que se abre paso al comienzo de Call Me son dos buenos exponentes del poderío de Clem Burke (Nueva Jersey, EE.UU; 65 años). Nadie, ni siquiera él mismo, pensó que terminaría por ser uno de los baterías más importantes y reconocibles de la historia de la música popular. Semejante estatus no suele ir unido a grupos pop, pero los años han demostrado que Blondie era mucho más que eso, y uno de los factores diferenciales de la banda recae sobre Burke. “Cuando tocas no piensas en estas cosas”, comenta el batería durante una visita promocional a Madrid.

“Para mí el éxito consistía en ser aceptado pero, como el resto de componentes de Blondie, quería triunfar bajo mis propias condiciones, haciendo lo que yo quería. Y eso fue lo que nos hizo únicos". La fuerza de pegada de Burke, unida a su versatilidad han propiciado que haya trabajado con artistas tan dispares como Eurythmics, Joan Jett, Wanda Jackson, Nancy Sinatra, Pete Townshend, Melvins o Bob Dylan, con el que tocó en un tema del álbum Knocked Out Loaded (1986).

Parte de todo ese recorrido aparece en My View, documental producido por el canal británico Sky Arts, que el músico ha estado promocionando en España y que se proyectará en junio en Mallorca, en el Ciclo Contrast. Más que una biografía, My View funciona como retrato de un músico que opera en segundo plano y que, sin embargo, es fundamental.Burke conoció a Debbie Harry y Chris Stein antes de que Blondie cobrara forma. “Ambos estaban al frente de un grupo llamado The Stiletos. Actuaban mucho en el Club 82, un local de baile de Nueva York que programaba conciertos de rock una vez por semana.“Sweet Revenge, la banda en la que tocaba yo por aquel entonces”, explica el músico, “también actuaba allí. Así fue cómo nos conocimos. Después ellos montaron Blondie y cuando les hizo falta un nuevo batería pensaron en mí. Ni siquiera tuve que hacer una prueba”.

Dice también que su llegada al grupo fue una transfusión de energía para Harry y Stein, que agobiados por diversos inconvenientes —nadie se los tomaba muy en serio, los músicos acababan yéndose a otros grupos con más futuro—, estaban a punto de tirar la toalla. Más de 40 años después, Burke es, junto a la pareja, el único miembro original en la versión actual del grupo.Desde el principio, Burke tuvo entre sus principales referentes a baterías de los años sesenta. Cita a Dino Danelli, de The Young Rascals, y sobre todo, a Ringo Starr y a Keith Moon.

“Estaba de gira con Blondie cuando Moon falleció [en 1978], nunca llegué a conocerle. De él aprendí lo que no tenía que hacer porque murió muy joven”, recuerda.Hoy, Burke también es un referente sonoro, gracias, sobre todo, a su labor con Blondie. “La diferencia entre los grupos neoyorquinos de mediados de los setenta y los londinenses que crearon el punk es que nuestra visión musical era mucho más amplia. Nueva York es una ciudad formada por diversas culturas y cada grupo interpretaba esa información a su manera. Todos los que actuábamos en el CBGB éramos diferentes unos de otros. Nosotros estábamos abiertos a ritmos caribeños, latinos, a la música disco. Además, no era habitual que una mujer liderara un grupo formado por hombres. Debbie destacaba y eso también nos hacía especiales”.