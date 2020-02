La Berlinale abraza tanto el cine como las series

Natalia Marcos

Por el eco mediático, porque las fronteras se han diluido o porque es a donde se han trasladado muchos cineastas y actores. Muchos son los motivos que han podido llevar a los festivales de cine a abrirse a las historias narradas en episodios. Desde 2014 es habitual encontrar en los certámenes de primer orden estrenos de títulos que se emitirán en los canales de televisión o las plataformas de streaming. Pero es una posibilidad que no está al alcance de cualquier título.

El Festival de Venecia fue uno de los primeros en subirse al tren. Primero lo hizo con miniseries como en 2011 Mildred Pierce. La producción protagonizada por Kate Winslet se mostró como homenaje a su director, Todd Haynes. En 2014 fue Olive Kitteridge, otra miniserie protagonizada por Frances McDormand. Se presentó dentro de la sección oficial y como complemento a un premio a su carrera para la actriz. En 2016 fue el turno de The Young Pope, con el cineasta Paolo Sorrentino tras las cámaras. Todas ellas coincidían en contar con nombres muy respetados de la gran pantalla. Además, todas venían avaladas por el prestigioso sello de la cadena estadounidense de cable HBO. En 2017 ya entró en acción Netflix con la presentación de Suburra y Wormwood. Los últimos títulos televisivos que han pasado por Venecia fueron The New Pope, de nuevo con Sorrentino a los mandos, y ZeroZeroZero, adaptación del libro homónimo de Roberto Saviano.

El festival de Cannes, antes incluso de su enfrentamiento con Netflix al dejar fuera de su sección oficial las producciones que no se estrenaran en salas, también había apostado por reivindicar el formato seriado. En 2014 estrenó la miniserie francesa El pequeño Quinquin. En 2017, allí tuvo lugar la puesta de largo del regreso de Twin Peaks, la icónica serie de David Lynch, y también acogió el estreno de los primeros capítulos de Top of the Lake, dirigida por la también cineasta Jane Campion.

En 2017, Thierry Frémaux, delegado general de Cannes, definió los límites que el festival galo impone a la participación de series: “No abriremos todas las puertas a las series. Si mostramos algunas en Cannes es porque sus creadores proceden del cine, usan su lenguaje. Y en el cine conocemos los autores, pero en la televisión, ¿quién es el autor?”.

En ese mismo año, el festival de San Sebastián por fin se rindió a la potencia de las series. Lo hizo al tiempo que Movistar + arrancó su gran apuesta por la producción propia de ficción televisiva, para la que ha contado con muchos nombres propios procedentes del cine. Los primeros títulos en pasar por San Sebastián fueron las primeras temporadas de La peste, de Alberto Rodríguez, y Vergüenza, de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero. En años posteriores han pasado por San Sebastián títulos como Gigantes, de Enrique Urbizu, o Vida perfecta, de Leticia Dolera.