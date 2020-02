Emilio Ontiveros y las películas de Berlanga

Emilio Ontiveros visita el programa de EL PAÍS ¿Qué estás leyendo?

El nuevo libro de Emilio Ontiveros, Excesos, (Planeta) es una fotografía fija de una globalización móvi que ha entrado en una tercera fase: la de la instrospección nacional, que ha derivado en fenómenos como el Brexit, America First y lo que denomina una Europa cansada. El economista visita ¿Qué estás leyendo?, el programa de Babelia en el que los autores recomiendan los mejores libros que tienen entre manos, y defiende la compatibilidad del capitalismo y el progreso inclusivo. Prepara además un ciclo sobre la historia de la economía a partir del buen cine español, especialmente con películas de Berlanga. Y en esa línea explica los libros elegidos:

- Capitalismo progresista, Joseph E. Stiglitz, (Taurus).

- Historia económica de España, Francisco Comin y otros (Crítica).

- Buena economía para tiempos difíciles, de los nobeles de Economía A.V. Banerjee y Esther Duflo (Taurus).

- El pasillo estrecho, Daron Acemoglu y James A. Robinson (Deusto).

- Narrative Economics. How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events, Robert J. Shiller, (Princeton University Press).

- Luis García Berlanga, Francisco Perales (Cátedra).

- El rey recibe, Eduardo Mendoza (Seix Barral).