George Benjamin, en clave de danza contemporánea

Marcos Morau coreografía la primera de las tres óperas del compositor británico, 'Into the Little Hill'

Imágenes de 'Into the Little Hill', ópera de George Benjamin, dirigida por Marcos Morau. FOTO: MARCOS MORAU

Into the Littel Hill es la primera de las tres óperas compuestas hasta ahora por George Benjamin (Londres, 50 años), una de las grandes figuras de la música contemporánea. Se estrenó en 2006 en la Bastilla de París y en España se pudo ver en 2010 en el Liceo de Barcelona en un montaje del Covent Garden, pero el primer montaje español de la obra se presenta este martes en Madrid, en una puesta en escena en la que la danza tiene especial protagonismo, pues está dirigida por el coreógrafo valenciano Marcos Morau, uno de los referentes de la escena contemporánea española, de gran proyección internacional. Es una coproducción de su compañía, La Veronal, con el Teatro Real y los Teatros del Canal. Con libreto del dramaturgo británico Martin Crimp, Into the Little Hill es una reinterpretación en clave política del cuento El flautista de Hamelin, de los hermanos Grimm, que convierte al protagonista en un ministro del contexto actual. Es una pieza de cámara para 15 músicos muy difícil de cantar, pues está compuesta específicamente para una voz capaz de llegar a “agudos estratosféricos” y otra más oscura, una soprano y una mezzosoprano, en este caso Jenny Daviet y Camille Merckx, que interpretan todos los papeles, según explicó este lunes el director musical de la producción, Tom Murray. El hecho de que esta producción se estrene no en un gran teatro de ópera sino en una sala de capacidad mediana del Canal se debe a que es una obra que necesita intimidad, según Murray. “La soprano tiene que dar una nota extremadamente alta pero en el menor volumen posible, y eso desaparecería en un teatro de otras dimensiones”, subrayó Murray.

