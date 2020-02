El cine después del cine

En un mundo como Hollywood, tan acostumbrado a hablar la lengua incolora e inodora del marketing, la carga verbal de reputados directores contra el más rentable de los imperios cinematográficos, ese coloso llamado Marvel, habrá marcado un antes y un después. Martin Scorsese fue el encargado de abrir la caja de los truenos en octubre, cuando afirmó que las películas del estudio, propiedad de Disney, no convalidaban como cine. “En esas películas no hay revelación, misterio ni peligro emocional. No corren ningún riesgo. Son películas hechas para satisfacer una serie de requisitos y están diseñadas como variaciones sobre un número finito de temas”, puntualizó después en una tribuna en The New York Times. Su texto parecía pensado como una disculpa pública, aunque ahondó todavía más en la herida. Días más tarde, Francis Ford Coppola se suma al debate. “El cine de verdad aporta algo, es un regalo maravilloso a la sociedad. No trata solo de hacer dinero y convertir a la gente en rica. Eso es despreciable. En realidad, Martin fue amable. No dijo que era despreciable, que es lo que estoy diciendo yo”, expresó en el Festival Lumière de Lyon.

En Francia, patria de la excepción cultural, otros cineastas también han elevado la voz. El más rotundo ha sido el director Olivier Assayas. “Los éxitos de taquilla en general, y las películas de superhéroes en particular, se basan en la pasividad del espectador”, dijo a Le Monde a finales de diciembre. “Usan los niveles auditivos del hard rock para clavarlo en su asiento. El objetivo es rellenar los huecos entre cada descarga de adrenalina, hasta anestesiar a un espectador que sale aturdido de la sala, no muy seguro de lo que acaba de ver, ni de si le gustó, ni de si le interesó, y que lo habrá olvidado todo el día siguiente. Mejor, porque la semana que viene le volverán a proponer más o menos la misma película. De acuerdo con mi idea del cine, hay algo maléfico en ello”, añadió Assayas. Otro director francés, Jacques Audiard, fue el primero en pronunciarse sobre esta deriva. “Cuando veo a las obreras saliendo de la fábrica de los Lumière, estoy convencido de que esa escena sucedió de verdad. Ahora, en cambio, ya no me creo nada de lo que veo. Un actor pudo estar presente o ser añadido en ­posproducción”, dijo Audiard en mayo pasado a EL PAÍS. “Del cine ya solo queda una vaga noción de relato. En el futuro, tal vez habrá que buscar otra palabra para definirlo”.

También Pedro Almodóvar aprovechó para cargar contra Marvel durante una visita a Estados Unidos. “La sexualidad no existe para los superhéroes. Están esterilizados, son de género no identificado. La aventura es todo lo que importa”, dijo en octubre. Por su parte, la argentina Lucrecia Martel, conocida por pelícu­las inscritas en el cine de autor más exigente, como La ciénaga o Zama, fue contactada por la productora, deseosa de contratar a una mujer para dirigir su pelícu­­la Viuda negra. “Me dijeron que no me preocupara por las escenas de acción, que se ocuparían de ellas”, reveló en 2018. “Las compañías están interesadas en las mujeres cineastas, pero todavía creen que las escenas de acción son para los hombres”.