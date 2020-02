Los ocho libros de esta semana

CRÓNICA DE UN SILENCIO. Lidia Chukóvskaia

El relato de las desventuras de Lidia Chukóvskaia está escrito con la serenidad propia de una persona que decidió encarar su destino. El orden, el temple y la precisión con que narra el horror no lo atemperan, sino que lo potencian. En la URSS no hubo piedad para con las gentes de ideas, pero la intención no fue eliminarlos sino destruirlos, no fusilarlos sino reducirlos a la nada. Sabían bien que destruirlos psicológicamente era la mejor manera de acabar con su legado. Testimonios como el del presente libro son y siguen siendo imprescindibles para conocer la dimensión del cinismo. Crítica de José María Guelbenzu.