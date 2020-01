Asuntos truculentos

El problema de los tres cuerpos, de la escritora mexicana Aniela Rodríguez, está compuesto por nueve piezas. Nunca supe si los autores que han elegido hacer un libro con nueves cuentos han pensado en Salinger, precisamente autor de un libro titulado Nueve cuentos. Sea como sea, en el libro de Rodríguez no hay ninguna señal del autor norteamericano, excepto el número de historias que lo componen. Antes que nada, decir que su lectura me dejó una sensación entre la admiración por la excelente construcción de cada cuento y la falta absoluta de emoción al leerlos.

Si tuviera que elegir, me quedaría sólo con dos, Instrucciones para perder los zapatos y El lado izquierdo de la tristeza. El primero es la historia de un albañil que se cae de un andamio y se estrella contra el suelo y muere, aunque no en el acto. Pero es evidente que morirá. Él lo sabe, lo sabe su mujer, el médico que lo atiende y que de paso intenta cortejar a su mujer, y lo sabe el lector. Sabiendo todo eso, y sabiendo que todo el mundo lo sabe, el cuento se desarrolla suspendido brillantemente en los pocos minutos de vida que le quedan al albañil. Y lograr eso no es fácil. Aniela Rodríguez lo logra.

El segundo es la historia de un individuo que un día descubre que llora sólo por un ojo, el izquierdo. Como si por ese ojo todo lo malo de la vida le saliera en forma de lágrimas. El cuento está salpicado de un fino humor, que no hace más que redondear la sonrisa que nos despierta imaginarnos una tristeza supurando por un ojo izquierdo. Matilde, la mujer del protagonista, acrecienta probablemente su tristeza a base de asistir a un curso de cocina y regresar a casa con el pelo revuelto y oliendo a ron. Menos mal que el protagonista tiene un médico de cabecera que lo ha diagnosticado con demoledora precisión: una tristeza tan incurable como un cáncer incurable.

Los otros cuentos se me han atragantado, por los truculentos asuntos de que tratan, no ajenos indudablemente a la situación social mexicana, y por no decirme nada que uno no pueda imaginar.