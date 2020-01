El arte a través de las emociones

Ramón Gener en un momento del programa documental 'This is art'.

El arte es un transmisor de emociones. No importa si es clásico o contemporáneo, si se trata de pintura o música, si quien la disfruta tiene un nivel cultural bajo o elevado. Los grandes artistas de la historia son aquellos que han sabido contagiar la tristeza, el amor, el éxtasis o el odio más allá de su propio tiempo y sin diferenciar quien se sitúa ante la creación. La colección de libros y DVDs This is art viaja por la trayectoria de diferentes autores y los sentimientos que mejor encarnaron, a través de las obras que crearon para plasmarlos. El primer número, dedicado a Van Gogh y la melancolía, sale a la venta por 1,95 euros el próximo domingo 19, con EL PAÍS. También está disponible en la web de Colecciones.

Admirar, reír, desear y llorar forman parte de la naturaleza humana. Conocer sus manifestaciones es conocernos a nosotros mismos. La creación artística ha sido una manera de escudriñar en el ser humano en todas las épocas. This is art, compuesto por 24 entregas, acerca las herramientas necesarias para desentrañar estas expresiones en la historia del arte. Cada entrega contiene un libro dedicado a un artista y una emoción con su respectivo DVD, centrado en el sentimiento.

Este contenido audiovisual coincide con la serie documental This is art, conducida por el divulgador cultural Ramón Gener, y de la que parte esta colección. El también músico y escritor, que ha dirigido otras producciones como This is ópera, invita a todos los lectores a sumarse al arte sin miedos a través de esta colección adecuada tanto para noveles como para entendidos. “Uno debería sentirse invitado e interpelado por el arte, animo a todo el mundo a que dé el primer paso hacia él porque se dará cuenta de que no puede fracasar, es imposible, solo puede ir a más”, enfatiza.

Durante dos años Gener y el resto del equipo ha rodado en escenarios de todo el mundo. Una producción que califica de “mastodóntica” y que les ha hecho vivir momentos “divertidísimos”, que quedan recogidos en la colección, y experiencias de gran calado personal. “Cuando vimos ‘in situ’ en el campo de Auschwitz todo el arte que allí se había hecho, pintando en tablillas, todo lo que se había sacado, fue una experiencia muy profunda para el equipo”, detalla Gener. También han tenido que enfrentarse a contratiempos, como toparse el Big Ben rodeado por un andamio el día de grabación. “Tienes que jugar con ello y saber integrarlo en el programa”.

Cada entrega de la colección permite conocer la biografía del artista, su época y evolución, temáticas, además de la iconografía o el simbolismo de los objetos y colores más característicos de su obra, profundizando en el significado de las piezas. La información se complementa con reproducciones de las obras, secciones que amplían los detalles visuales más interesantes y líneas temporales con el recorrido de la historia de los sentimientos a la que se dedica el libro. Rubens, El Greco, Rafael, Bernini, Turner, Monet, Rembrandt o Malévich son algunos de los grandes maestros que protagonizan This is art.

La colección condensa una enciclopedia del arte y las emociones en unas pocas entregas, apostando por la imagen y el carácter pedagógico. El primer número está dedicado a Van Gogh y la melancolía. Su vida, la huella que dejó en el movimiento impresionista, el uso del amarillo en sus cuadros y otros detalles se desgranan en este libro.

A partir de la segunda entrega el precio de cada libro con su correspondiente DVD es de 9,95 euros.