¿Qué ver en Nochevieja? Guía para las campanadas de fin de año

La programación de Nochevieja vuelve a ofrecer casi lo mismo que todos los años. Como ocurre en Nochebuena, el riesgo de las cadenas generalistas es cero y apuestan todo a lo que saben que les funciona en una noche en la que es habitual que las familias tengan puesto el televisor de fondo. El año pasado la audiencia prefirió La 1 para el momento de las campanadas (7.142.000 espectadores, 40,8% de cuota de pantalla), seguida de Antena 3 (4.148.000, 23,7%), Telecinco (920.000, 5,3%) y La sexta (704.000, 4%). ¿Con qué cadena va a pasar la última noche del año y va a recibir a 2020?

El humor de Mota en La 1. Cerrar el año con el programa especial del cómico José Mota es la elección preferida de gran parte de la audiencia. El espacio ha reunido siempre a más de tres millones y medio de espectadores en el último lustro y ha ocupado un tercio de la cuota de pantalla en su franja. Este año el programa, titulado 31-D: un golpe de gracia(21.55), cuenta con humoristas como Ignatius Farray o Santiago Segura y habrá parodias musicales de Rosalía o Aladdin. Antes del programa de Mota, el Telediario emitirá un resumen informativo en forma de monólogo teatral interpretado por José Sacristán. Alrededor de las 23.15, comenzará el programa ¡Feliz 2020!, con el que la cadena pública despide el viejo año y recibe al nuevo. De nuevo Anne Igartiburu (lleva 15 años consecutivos al frente de esta noche en la pública) y Roberto Leal serán los encargados de las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid.

La 2 repite con Cachitos de hierro y cromo (23.00), con Virginia Díaz y Pablo Carbonell. El programa continúa después de las uvas con tres horas en las que recupera actuaciones musicales del archivo de RTVE acompañados de rótulos ingeniosos. Cachitos suele ser uno de los espacios más comentados en las redes sociales.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. La presencia de la presentadora (y la incógnita de cómo será su vestido) y el cocinero en la retransmisión de las campanadas es ya un clásico de la cadena (este es su cuarto año consecutivo). “Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Me siento muy arropada por el público y me quedo con el cariño que recibo. Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor”, dijo Pedroche el día que se anunció que volvería a presentar las campanadas. Antes de los últimos minutos del final del año, Antena 3 apuesta una vez más por un refrito de los mejores momentos del año en Adiós 2019 (22.10), presentado por Anna Simon y Arturo Valls. Después de las uvas, la cadena de Atresmedia apuesta por el daraoke con Cantando al 2020.

En Cuatro, siempre el amor. La cadena de Mediaset repite en Nochevieja con una oferta parecida a Nochebuena. Primero ofrece una edición especial de First Dates (21.35) para emitir dos películas después de las uvas: la romántica Les doy un año (00.20) y la comedia Instrucciones para ser un latin lover (02.00). Para las campanadas, comparte la emisión de Telecinco.

Los mejores momentos de Telecinco. Paz Padilla y Pablo Chiapella presentan antes y después de las campanadas ¡Toma Salami! (22.00), un espacio que recorre los mejores momentos de la cadena en toda su historia y recupera hitos de programas como Esta noche cruzamos el Mississipi o El informal. Entre media, las campanadas estarán presentadas por Jesús Vázquez y la propia Padilla desde Guadalupe (Extremadura) y Mediaset las retransmitirá a través de todos sus canales.

Humor enlatado en La sexta. La noche comienza en la cadena de Atresmedia con La noche en Harlem (21.30), una selección de los mejores monólogos del humorista Leo Harlem en El club de la comedia (programa que se emitirá después de las uvas también). Las campanadas y la bienvenida a 2020 correrán a cargo de Cristina Pardo e Iñaki López.