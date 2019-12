Cuando se acercan las campanadas se apresura el hambre de retrovisor, el ansia de indagar en las listas de mejores libros del año, un género que se sostiene mejor que la lectura en sí. Que todos los que se alzan en el podio lo merezcan es tan controvertido como si Zidane lo ha hecho bien o mal, pues cada lector haría su propia lista y cada futbolero, su alineación. Pero que algunas joyas quedan fuera es también verdad. Por la imposibilidad de abarcar todo o por la mera desconexión del gusto propio del común, lo cierto es que cada lector podría aportar las suyas y he aquí tres. O cuatro.

La casa holandesa, de Ann Patchett (AdN), es una de esas novelas totales en sentido decimonónico que, mientras albergan a una familia, están albergando al mundo. La nueva obra de la autora-librera de Nashville está en la lista de las mejores de The New York Times por su capacidad de ensamblar un artificio con aroma a cuento de huérfanos y madrastra sin dejar por ello de romper los tópicos sobre los que parece construirse. Es el amor sin dedicación, la entrega a otras causas y los cruces que te alejan de lo verdadero los que van señalando el camino equivocado. Los que te embaucan y te atrapan en esa enigmática casa holandesa en la que el mayor misterio es por qué no sube más en las listas españolas.

Hay otra gran novela por dimensión y ambición que, si aparece en las listas, es muy atrás, porque lo que viene a contar es tan necesario como lo fue Patria de Fernando Aramburu. Es El corazón de Inglaterra, de Jonathan Coe (Anagrama), el mejor croquis de supervivencia que puede encontrarse en la era del Brexit. Podemos apagar los telediarios y abrir este libro para intentar comprender cómo la división echa raíces en un gran país hasta corroer la convivencia, generar racismo y violencia en un momento histórico que aún no ha acabado. Igual que Aramburu supo dar cuerpo de ficción a la fractura vasca, Coe lo ha hecho con la Inglaterra de hoy, heredera de la desigualdad social, la precariedad laboral y una culpabilización populista del extranjero.

Jane Smiley también nos dejó este año una joyita con La edad del desconsuelo (Sexto Piso), una pequeña novela de adulterio desde una mirada tan ilógica como real: la de un marido que sospecha, constata y se esfuerza no solo por no desvelar lo que ya sabe, sino sobre todo por que no se le note que lo sabe, como si quien tuviera algo que esconder fuera él.

Otra de las joyas del año es Los recuerdos del porvenir, de la mexicana Elena Garro, una música tan bella y digna de ser recuperada como lo fue en su día la estadounidense Lucia Berlin (ambas en Alfaguara). Hay muchas, muchas más. Que cada uno recomiende, defienda y regale las suyas porque la mejor prescripción, en la prensa y fuera de ella, es la de la gente de fiar.