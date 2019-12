José Enrique Ruiz-Domènec: “La novela histórica se puede permitir licencias”

Bajo el título Europa. Un relato necesario, la editorial RBA publica una edición revisada del volumen que el catedrático de Historial Medieval José Enrique Ruiz-Domènc (Granada, 71 años) dedicó en 2010 a la idea de Europa a lo largo de la historia. Lógicamente, este libro de referencia incluye ahora un epílogo sobre el Brexit.

¿De dónde le viene su pasión por la historia? Desde que a los 14 años leí El príncipe de Maquiavelo supe que pensar el futuro debía hacerse a partir de las lecciones aprendidas por quieres recorrieron ese camino antes que nosotros.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche? Pastoral iraquí, de Basilio Baltasar, y Grandes estrategias, de John Lewis Gaddis.

¿Cuál ha sido el último libro de historia que le ha impresionado? La plaza y la torre, de Niall Ferguson, por sus definiciones.

¿Qué episodio o periodo histórico le gustaría investigar a fondo? La paz perpetua de 571 firmada entre el emperador bizantino Mauricio y el emperador persa sasánida Cosroes II para saber los motivos de la aparición histórica del Islam.

¿Alguno que le resulte enigmático? El giro político de la dinastía Ming a finales del siglo XV.

¿Y el más terrible? El trienio desolador: 1942-1945.

¿Es un momento crítico para el continente? Vivimos a las puertas de un gran cambio de la historia; en los últimos diez siglos esos cambios siempre se han producido en la década de los años veinte.

¿Le gusta leer ficción para airearse? ¿Algún ejemplo? Las novelas de Pierre Lemaitre me divierten mucho. Pero en momentos de agobio recurro a Martin Eden de Jack London.

¿La novela histórica debe ser fiel a los hechos o puede permitirse licencias? La novela histórica ante todo debe ser fiel al arte de la novela, y eso le permite todo tipo de licencias. Me atraen cuando son así. Las otras no me interesan.

¿Qué canción escogería como autorretrato? ‘Les Feuilles mortes’ de Montand porque me recuerda mis paseos por París.

Si no fuera historiador, ¿qué le gustaría ser? Periodista cultural, lo que más se acerca a mi oficio.

Recomiende una película histórica. Dies Irae de Dreyer: nunca se reflejó mejor el conflicto entre el deber moral y la pasión amorosa en tiempos de la Reforma luterana.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Los enredos de los ricos y famosos.

¿A quién le daría el próximo Premio Nacional de Historia? Al autor de Una lección olvidada [Guillermo Altares]: un extraordinario libro de historia.