Hijos de la obra maestra de Serrat

A las cumbres más altas suele costar más llegar. Reconoce Amaro Ferreiro que a él le ha pasado con Joan Manuel Serrat, que, evidentemente conocía y le gustaba, pero al que no hace mucho llegó como solo se llega a los grandes, con la sensación de que “cambian la vida” y “se aprende con cada cosa” de ellos. “Me parece fascinante que yo haya tardado tanto en llegar a Serrat”, explica el músico gallego. “Ahora me parece inabarcable y me encanta”.

Todo empezó en un viaje en coche en enero de 2018. Ferreiro salió camino de Vigo a Madrid cuando puso Radio 3. Empezaba Discópolis, el programa de José Miguel López, que le dedicaba toda la hora entera a Mediterráneo, “un disco en el que uno ya no discute si es rock, pop o canción de autor porque es más grande que eso”, afirma Ferreiro, quien reconoció en ese viaje su “ignorancia” con respecto a este álbum totémico. “Nunca lo había escuchado de principio a fin”, confiesa el músico. “Me fascinó. Son de esas pequeñas cosas que, como dice el propio Serrat en el disco, te sorprenden. Después de ese día, me pasé una temporada entera solo oyendo Mediterráneo. Quería llegar al tuétano de todo. No había mucha información al respecto y me interesé por todo lo que tuviera que ver con el álbum”.

Escucharlo “con verdadera atención” le llevó a plantearse un proyecto que ahora ha visto la luz: Hijos del mediterráneo, un disco que rinde homenaje de principio a fin a la obra original del cantautor catalán. “Empezó todo a coger cierto color cuando un día se lo comenté a Ricky Faulkner y se ofreció a ser productor. Empezó a dar nombres de músicos de una manera muy natural para formar una banda y yo, por mi parte, me puse a dar el nombre de los artistas para cantar sus canciones”, explica.

Amaro Ferreiro, en la Cadena SER, en Madrid. KIKE PARA

Como un maestro de ceremonias entusiasmado, Ferreiro ha coordinado todo el proceso, que fue “más rápido de lo previsto”, pero cuya grabación se retrasó por los compromisos de todos. Hijos del mediterráneo es, como su propio nombre indica, un tributo generacional. Los músicos participantes forman parte de una generación de autores que llegó después de Serrat. Jorge Drexler, Xoel López, Eva Amaral, Iván Ferreiro, Tulsa, Santi Balmes de Love of Lesbian, Andrés Calamaro, Sílvia Pérez Cruz y Josele Santiago de Los Enemigos. También está Jairo Zavala, más conocido como Depedro, quien afirma que “cantar a Serrat fue un regalo, pero también una responsabilidad enorme”. “Al que no le guste Serrat no tiene corazón. Es un gigante”, dice Zavala, quien interpreta Pueblo blanco. “Siempre estuvo ahí en mi vida. Lo tengo relacionado a la cinta eterna que daba mil vueltas en el coche de mis padres”.

No es el primer disco de homenaje de este coloso de la canción española que es Serrat, pero este tiene la particularidad de que reinterpreta todo un disco suyo. Es como si al álbum original, gestado en el pequeño pueblo pesquero del Baix Empordà aunque grabado en 1971 en Milán, le dieran un brío nuevo. Mediterráneo contaba con los prodigiosos arreglos de Juan Carlos Calderón, Gian Piero Reverberi y Antoni Ros-Marbà, palabras mayores que no han pasado desapercibidas para Ferreiro: “No es solo un homenaje a Serrat sino también a Calderón y el modo de grabar discos como antes”. Cierto: Hijos del mediterráneo, que se llevará al directo el próximo verano en festivales como Portamerica y Sonorama Ribera, guarda esa atmósfera orquestal y desprende un respeto y tino por las canciones por parte de todos los involucrados difícil de encontrar en estos saraos que son los homenajes y que carga el diablo.

Son hijos de un músico todavía en activo –actualmente está de gira con Joaquín Sabina-. Un artista que no se acaba. “Sigo acercándome a Serrat como un grandísimo creador de canciones. Quiero aprender de él”, confiesa Amaro Ferreiro. “Es un conocedor nato de lo que es una canción. No todo el mundo sabe. Las reglas de la canción son bastante abstractas y desconocidas y él las conoce muy bien. Sabe llevar sus canciones hasta las últimas consecuencias”. Jairo Zavala sentencia: “El aeropuerto de Barcelona debería llevar su nombre”.