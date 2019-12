Los 10 mejores videojuegos del año

Francisco Miguel Espinosa: 'Death Stranding'

En mi artículo en esta misma casa ya dije todo lo que tenía que decir sobre este increíble juego y, al mismo tiempo, podría no terminar nunca de hablar de él. La obra de Kojima me sobrecogió, me pilló desprevenido, se mantuvo en mi cabeza mucho después de haber terminado de jugarlo y me hizo reflexionar sobre el medio, la narrativa y las posibilidades de este impactante mundo. Supongo que las grandes obras logran eso, acompañarte mucho después de haberlas vivido. Aunque me ha sido muy difícil configurar una lista que me pareciera justa (y se han quedado fuera algunos juegos que me han encantado y me parecen sobresalientes), no he dudado ni por un instante quién merecía mi primer puesto.