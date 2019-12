El festival Vive Latino aterrizará en Zaragoza en 2020

Vive Latino es el festival rock de referencia en Latinoamérica desde hace dos décadas y en 2020 tendrá otra aventura paralela en España. La ciudad elegida para estrenar esta primera edición europea ha sido Zaragoza, que acogerá en el Espacio Expo durante los días 11 y 12 de septiembre a las mejores hispanohablantes del género.

Tras 20 exitosas ediciones del Festival Iberoamericano de Cultura Musical en México, Vive Latino busca trasladar a España "el sello de calidad, actitud e identidad del festival con más tradición y éxito de Latinoamérica". Una cita musical que se ha convertido en un elemento identitario de la cultura iberoamericana "por los valores que lo han hecho único: calidad, vanguardia e independencia".

Y para celebrar que el Vive Latino ha cruzado el charco, se ha anunciado el cartel del festival, una fusión de grandes bandas españolas y latinoamericanas: Ara Malikian, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Café Tacvba, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Kase.O, Leiva, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, Vetusta Morla, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up.

De esta forma, el Vive Latino Zaragoza será un escaparate esencial para los amantes del pop-rock en español, que podrán comprar los primeros abonos limitados a precio especial a partir de este martes 17 de diciembre a las 20:00 en la página oficial del festival.

Para la organización del Vive Latino "el rock no es solo música, es actitud", por eso sus puertas se abren a nuevas tendencias y estilos musicales diversos. De hecho, esta ha sido la clave que ha hecho a este evento ser plural y crecer a lo largo del tiempo, aumentando el número de escenarios, los días, las bandas, la cifra de asistentes, y ahora, cruzando el océano para aterrizar en España el próximo 2020.

El Ayuntamiento de Zaragoza, como coorganizador del evento, ha facilitado la celebración de este festival en el recinto de la Expo, un enclave al aire libre, integrado en la ciudad y rodeado por el río Ebro, donde tuvo lugar la Exposición Internacional de Zaragoza. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha destacado que "es un día histórico para Zaragoza, para nosotros este evento es todo un orgullo. Con este festival la ciudad recupera la importancia que le corresponde a nivel nacional e internacional y Zaragoza vuelve a estar mapa del panorama cultural".

La iniciativa de traer este festival a España y concretamente a Zaragoza, se ha llevado a cabo por dos zaragozanos con amplia trayectoria en el sector de la música; Nacho Royo, mánager y promotor de numerosos conciertos y eventos en la ciudad y Alessandro D´Angeli, Director de SG Música, que cuenta con más de treinta años vinculado a la industria musical en el marco de la radiodifusión.

El equipo promotor del festival cuenta también con Jordi Puig, fundador, creador y director del Vive Latino en México, Rafael G. Garrido, CEO de Nautalia Viajes y Antón Carreño Ferreiro, Director de Nautalia LIVE, la división promotora musical de Nautalia Viajes, agencia de productos y servicios turísticos 360º integrada en WAMOS, uno de los principales grupos turísticos de España y Latinoamérica.