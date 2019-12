‘Destiny 2’ y el eterno amanecer

La ruptura entre la editora de videojuegos Activision y la desarrolladora Bungie es una de las noticias más sonadas de comienzos del año 2019. La industria se hacía eco del fin de un romance que duró más de ocho años y que dejaba a la segunda con los derechos de la saga Destiny en solitario. La empresa americana afrontaba así un nuevo camino con una propiedad intelectual nacida en 2013 con el objetivo de convertirse en los mayores referentes de los juegos multijugador, de los juegos como servicio. Ahora, visto en perspectiva, podemos decir que los verdaderos artífices de la saga no se equivocaron.

Este 10 de diciembre ha comenzado la nueva temporada de Destiny 2, la Temporada del Alba, donde se seguirá profundizando en el trasfondo argumental de ese universo y se añade más contenido, donde destaca Reloj Solar, la nueva actividad con matchmaking para seis jugadores. Pero para que Destiny 2 sea ahora el tercer videojuego con mayor facturación mensual en consolas del planeta, de acuerdo con fuentes suministradas por SuperData, el estudio afincado en Kirkland, Washington, padres en su día de la serie Halo, de Microsoft, han tenido que estudiar y analizar mejor que nunca al mercado; más concretamente, su mercado, donde no encuentran muchos rivales. Hemos conversado con sus principales responsables, Jonathan To, diseñador narrativo, y Tom Farnsworth, jefe de diseño.

Un año 2019 repleto de obstáculos: del miedo a la seguridad

Fueron tres los motivos que propiciaron el fin de esa relación y lo que provocó que Bungie mire ahora al futuro con más garantías que nunca, una situación que no todos creían. Hubo voces, incluso, que querían anticipar el final de la desarrolladora. Nada más lejos de la realidad. El primer pesimista fue Cody Johnson, jefe de operaciones de Activision, que declaró en el informe financiero correspondiente al último trimestre de 2018 que la franquicia no rendía como esperaban, que no salían las cuentas: "No hemos visto todavía el compromiso total de los jugadores con Destiny 2, lo que nos ha llevado a rendir por debajo de las expectativas a fecha de hoy. Algunos jugadores están en modo espera".

Destiny 2 vive ahora uno de sus mejores momentos históricos tanto en facturación como en el número de jugadores concurrentes y en espectadores semanales. Otro de los motivos de esa ruptura responde también a una situación económica. El pasado mes de noviembre, tras una caída brusca en las acciones de su matriz en bolsa, Bungie pasó a un segundo plano y, por su parte, Call of Duty se convirtió en la principal prioridad, donde más recursos iban a dedicar. ¿Cómo? Eliminando de la ecuación a esa eterna promesa que no conseguían explotar, fuera por el motivo que fuera. Finalmente, una mayor dedicación a Blizzard, la otra gran empresa de la multinacional americana, donde nombres como Overwatch necesitaban más apoyo que nunca.

La respuesta de Bungie fue clara: "Estamos preparados para publicar por nuestra cuenta". Las cifras hablan por sí solas. Una de las primeras decisiones fue dejar de apostar por las expansiones de pago. La última, Forsaken, pondría punto final a un modelo de monetización para ellos caduco, impuesto por Activision desde hacía años para que el jugador tuviese que hacer un desembolso fijo, seguro, de manera periódica. Los de Pete Parsons y Jason Jones CEO y CCO, respectivamente, responsables de una plantilla que cuenta con más de 600 empleados, abogaron no tanto por expandirse sino en mantener a la comunidad, mantenerla y que, de ese modo, creciese de forma orgánica. Los ingresos comenzaron a crecer mes a mes, con hojas de ruta de nuevos contenidos claras y siempre a disposición del jugador. A eso tenemos que sumar una versión free to play —gratuita de base, pero con microtransacciones integradas— y Bastión de Sombras, una de las temporadas más importantes de esta secuela nacida en 2017.

Temporada del Alba, una declaración de intenciones para 2020

"Queríamos contar una historia que mantuviese la misma filosofía que en los últimos meses. Una historia que crezca junto a ti, jugador, pero también junto a la comunidad. Porque queremos dejar claro que Destiny sigue siendo y será un mundo completamente vivo", comienza diciendo Farnsworth. "En esta nueva temporada vamos a profundizar en el lore de los personajes", en relación con el término acuñado para referirse al trasfondo, el conjunto de historias, información y personajes que conforman ese universo. De acuerdo con To, "Los jugadores van a poder encontrar nuevas formas de experimentar esas historias, de formas que no veíamos en las temporadas o expansiones del pasado".

Y es precisamente el lore una de las claves que llevan a Bungie a estar convencida de ese efecto tan adictivo que tienen las historias inmersas en ese universo. "Destiny 2 es tan adictivo por lo que te cuentan los personajes, que ahora serán más, las leyendas que cuentan cómo se ha hecho ese universo… Incluso las armas y las armaduras, todo tiene ahora más sentido y da más motivos para continuar jugando; no son solo importantes para la jugabilidad, sino para el mundo que les rodea", continúa. Porque cada nueva arma no es solo un nuevo algoritmo matemático con una cadencia y precisión determinados, sino que hay una narrativa tras de sí. La Temporada del Alba hará frente a una nueva amenaza tras la derrota de los Vex. "Osiris quiere que el consejo de Desolladores Psiónicos Cabal deje de manipular el tiempo y no cambie nuestra victoria contra la Legión Roja".

Hacer converger jugabilidad con narrativa sin errar en el intento

"Ha sido la temporada más colaborativa entre el equipo de diseño y el equipo narrativo", añade Farnsworth. "Ha llevado un gran esfuerzo para crear un consenso que, esperemos, se vea reflejado en la experiencia de juego". Según revelan a EL PAÍS, actualmente el equipo de Bungie cuenta con cuatro escritores principales; sin embargo, hay más partes implicadas porque otros miembros del equipo participan con consejos o referencias que, en ocasiones, son tenidas en cuenta por parte del equipo de To.

Pero ¿cómo de larga debe ser cada nueva temporada? A veces, la comunidad acusa que no es suficiente con lo que se ofrece para los próximos tres o cuatro meses en estos llamados videojuegos como servicio. En otras, sin embargo, la cantidad es inabarcable hasta que se produzca la siguiente rotación. El equilibrio, que es en realidad lo más difícil, es lo que lleva buscando Bungie desde hace años. "Lo primero que hacemos es pensar si lo que tenemos en mente va a ser un éxito en la comunidad, si va a lograr satisfacer al mayor número de jugadores: recompensas, historias, desafíos cooperativos, nuevos modos de juego… Además, debemos tener en cuenta si tiene o sentido para la narrativa", comenta Farnsworth.

"Tenemos siempre un calendario de unos tres meses vista. No es algo que miremos a diario, pero no dejamos de buscar la forma de alentar a los jugadores a que sigan prestando atención a aquello que anunciamos. Pero no desvelamos todo lo que tenemos preparado; nos gusta dejar espacio al descubrimiento", reconoce. "Nunca quitamos el ojo de encima a la comunidad; siempre tienen algo que decirnos: qué es lo que están esperando, especialmente en lo narrativo", interviene To.

En la pasada Gamescom 2019 celebrada en Colonia, Alemania, durante el mes de agosto, pudimos hablar con otros representantes de Bungie, Scott Taylor, director de producción, y Orvar Halldorsson, director de UX, que no tuvieron reparos en decir que "Destiny 2 está más vivo que nunca". El segundo de ellos comentaba: "Uno de los desafíos más grandes que hemos tenido recientemente ha sido el apartado narrativo. Todas las piezas del universo Destiny son muy complejas. ¿Cómo podemos trasladar todo eso entre cada expansión? ¿Cómo todas esas expansiones pueden confluir en una sola?". Es esa la tarea de la Temporada del Alba tres meses después, dar sentido a todo un entramado narrativo que se ha ido contando durante años. Por ello, cuando se les pregunta por un eventual Destiny 3, la respuesta es siempre la misma: hay Destiny 2 para rato.

Destiny 2: Bastión de Sombras está actualmente disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia con cross save, la opción que permite compartir el progreso en cualquier plataforma. Vuelve a amanecer en este enorme universo, que no tiene intención de que se ponga el sol.