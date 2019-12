Nat King Cole: el centenario de una leyenda del jazz

Nathaniel Adams Coles nació en Alabama en 1919, aunque con solo cuatro años se mudó a Chicago. Hijo de un pastor baptista, su madre era la encargada de tocar el órgano en la iglesia. Sus tres hermanos eran músicos. Parecía imposible tener otro futuro y, por suerte, se cumplió su destino. En el centenario del nacimiento de Nat King Cole, maestro del jazz, EL PAÍS lo recuerda con un libro y CD (12,95 euros) o un vinilo (19,95 euros) que sale a la venta el próximo domingo en quiosco. También está disponible en la web de Colecciones. Contiene una veintena de temas con los que King Cole se convirtió en una leyenda.

A lo largo de su carrera, compartida con otros grandes músicos con los que formó grupo, empezando por Oscar Moore y Wesley Prince, demostró su maestría con el piano y conquistó, inesperadamente para él, con su voz. Casi sin querer fue adquiriendo el papel de cantante que lo equiparó a otros grandes crooners de su época, como Frank Sinatra. Con solo 16 años ya había grabado con el sello Decca y con 24 firmó con la que sería su casa discográfica: Capitol Records.

Entonces su fama ascendió con rapidez y Cole, con su pose de seductor, se convirtió en el primer cantante negro en tener un programa de televisión en Estados Unidos, muestra de su gran fama. Aunque duró poco, pues como le ocurrió durante su trayectoria, no fue ajeno al racismo de mediados del siglo XX. A su público no le importó su color, ni siquiera que tocara para republicanos o demócratas o que no se ciñese a los cánones del jazz y se arropara también de orquestas.

Cole alcanzó popularidad incluso entre los hispanohablantes, gracias a su viaje a Cuba, del que salieron interpretaciones como Quizás, quizás, quizás. Grabada en 1958, en La Habana, era obra del cubano Osvaldo Farrés. Otros artistas la habían cantado, pero la versión del estadounidense sigue siendo la más conocida. El tema abre el disco de Nat King Cole. El libro, además de la biografía detallada del músico, incluye la presentación de las 21 canciones. No faltan otras interpretaciones en español como la de Cachito, de la mexicana Consuelo Velázquez. La trabajó junto a Bebo Valdés, que solía contar que nunca consiguió afinar la pronunciación de Cole, que decía “cachidou”. When I Fall In love, Smile —compuesta por Charlie Chaplin para la película Tiempos modernos (1936)—, Orange Coloured, Straighten Up And Fly Right, Sweet Lorraine o Dream A Little son algunas de las canciones recopiladas.

Achacaba parte de la calidez de su voz a su vicio de fumador, al cual nunca renunció, hasta el punto de que le causó la muerte. King Cole falleció a causa de un cáncer de pulmón galopante, con 46 años, privando al mundo de una de sus mejores voces y pianos del jazz.