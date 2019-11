BBK Live 2020: Bad Bunny, Kendrick Lamar y The Killers estrenan el cartel

El Bilbao BBK Live ha estrenado su cartel para 2020 con una veintena de artistas. El festival, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en las campas de Kobetamendi, ha publicado el primer listado de nombres, entre los que destacan Bad Bunny, Caribou, Four Tet, el rapero Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Supergrass, The Killers y The Rapture, entre otros.

Esta será la única actuación de Kendrick Lamar en España, el rapero está considerado uno de los creadores actuales más influyentes del género. Para la promotora, sus letras son buena muestra de su interés por "temas políticos y sociales, lo que le ha convertido en una de las personalidades más influyentes de la cultura popular de este siglo".

El grupo norteamericano The Killers, que también actuará en el Mad Cool, será otro de los protagonistas la edición, la banda de Las Vegas repite en Kobetamendi y recalará en Bilbao con un nuevo disco que se publicará en primavera. Además, el veterano dúo de pop electrónico Pet Shop Boys hará en esta ciudad una parada dentro de su gira, donde repasarán e interpretarán los éxitos de su trayectoria.

La apuesta del festival por los sonidos urbanos que encabeza Kendrick Lamar contará también con otro nombre en alza, Bad Bunny, quien se alzó en los últimos Grammy Latinos con el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana. El listado de confirmaciones del cartel del BBK Live también incluye el regreso de Supergrass y The Rapture, el folk blues africano de Tinariwen, y grupos estatales como El Columpio Asesino, León Benavente y Hinds.