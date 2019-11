Arenal Sound 2020: Dimitri Vegas & Like Mike, Leiva y Zara Larsson en la avanzadilla del 11º aniversario

Anotado: Zara Larsson, Dimitri Vegas & Like Mike y Leiva figuran ya como primeros cabeza de cartel del joven y multitudinario festival Arenal Sound (AS), que aterrizará un verano más, y ya van once consecutivos, en la playa de Burriana (Castellón). Será del 28 de julio al 2 de agosto de 2020.

Casi en paralelo al Festival Internacional de Benicàssim (FIB), con quien comparte propiedad –The Music Republic, promotora del Arenal Sound, compró la macrocita indie benicense el pasado verano, recién concluido su 25º aniversario-, el festival de Burriana ha puesto los primeros ases musicales sobre la mesa. Aunque no los ha necesitado para tirar de ventas. El considerado como uno de los festivales musicales más masivos de España (300.000 asistentes de media en seis días) lo volvió a hacer, y el pasado 21 de octubre y en un margen de apenas doce horas, se pulió la totalidad de los 50.000 abonos para su undécima edición sin haber anunciado un solo nombre para el cartel que vertebrará la cita el próximo verano.

Un cartel que, ahora sí, empieza a llenarse de música y a cobrar forma. Pulso. Dimitri Vegas & Like Mike, Zara Larsson, Leiva, Rels B y Guitarricadelafuente inauguran la carta de presentación del certamen.

Al festival castellonense regresan dos años después Dimitri Vegas & Like Mike. Lo hacen como los DJs número 1 del mundo según la lista que cada año publica la revista Dj Mag. Es, destacan fuentes de la organización del Arenal Sound, “uno de los atractivos de la próxima edición, que no dejará a nadie indiferente con un espectacular show de electrónica hasta el amanecer”. Muy sello AS.

El elenco sigue con la sueca Zara Larsson, una de las estrellas internacionales del pop que pisará el escenario principal de Arenal Sound en este 11º aniversario. La publicación del single Uncover hace unos años hizo que su carrera despegara y a día de hoy acumula ya varios hits globales como Never Forget You, Lush Life o Ain’t My Fault.

Ya en territorio patrio llega Leiva, “uno de los artistas nacionales más pedidos por los sounders desde hace varios años y por fin en 2020 podremos disfrutar de su potente directo en Burriana”, han señalado las mismas fuentes. Su gira Nuclear para presentar su último disco está siendo “todo un éxito” y su parada en el festival “será sin duda una de las más especiales”, han añadido.

Y un nombre más para la lista: el del rapero mallorquín Rels B. “Tenía que volver de nuevo y más después de publicar un discazo hace apenas unas semanas, cuando lanzó por todo lo alto Happy Birthday Flakko. En la próxima edición podremos disfrutar de sus nuevas canciones”, apuntan desde el certamen.

Se une a esta primera avanzadilla “el artista revelación del momento”, Guitarricadelafuente. “Su paso por Arenal Sound será un punto de inflexión en su carrera con miles de sounders cantando las canciones del jovencísimo artista de Benicàssim”, cuya popularidad subió como la espuma tras la Nana triste interpretada junto a Natalia Lacunza, de OT 2018.

La de 2020 será la primera edición con promotora, The Music Republic, compartida por Arenal Sound y el festival decano de la provincia de Castellón, el FIB. Recién clausurado el 25º aniversario del Festival Internacional de Benicàssim el pasado mes de julio, la empresa anunciaba el acuerdo alcanzado con la entonces propietaria de FIB “para la toma de control y gestión del festival en años sucesivos”. Con más de una década de experiencia en el sector, The Music Repubic gestiona eventos que van desde los grandes festivales (FIB, Arenal Sound, Viña Rock, Festival de les Arts de Valencia, Granada Sound, Interestelar Sevilla y Madrid Salvaje) a giras de conciertos.