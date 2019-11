Muere con 13 años la actriz Laurel Griggs de un ataque de asma

La prometedora actriz estadounidense Laurel Griggs falleció el pasado 5 de noviembre, con solo 13 años, por "un ataque agudo de asma", enfermedad que padecía desde hacía dos años, anunció su abuelo, David Rivlin, a través de la red social Facebook. "El mundo perdió a una auténtica princesa que solo quería hacer el futuro más feliz para todos", escribió Rivlin. "Actuar fue su sueño de infancia hecho realidad", agregó. Griggs había participado en varias obras de Broadway y en la película Café society, de Woody Allen.

Griggs debutó en 2013, con únicamente seis años, en un montaje de La gata sobre el tejado de cinc caliente junto a Scarlett Johansson. Le siguió Once, musical en el que interpretó el papel de Ivanka durante 17 meses, lo que le convirtió en la actriz que más tiempo lo había protagonizado. Su trayectoria en Broadway sumó más de 1.000 funciones, dijo su padre a la CNN, Andy Griggs. Este explicó a The Washington Post que la niña comenzó a sentirse mal el martes por la noche, mientras estaba con su ordenador en casa. "Dijo que no se sentía bien e inmediatamente se activaron todas las alarmas en mi cabeza, porque normalmente ella nunca diría algo así". Cuando sufrió el ataque, la niña fue llevada de inmediato al hospital del Monte Sinaí, pero los médicos no pudieron reanimarla tras entrar en parada cardiorrespiratoria.

La joven participó en anuncios y programas de televisión, especialmente Saturday Night Live. La información sobre su muerte no se hizo pública hasta el domingo, cuando se anunció que el funeral se había oficiado ya el pasado viernes. David Rivlin explicó que se trató de una pequeña e íntima ceremonia en casa de la familia y de carácter judío. Añadió que la escuela a la que iba la pequeña cerró medio día como señal de duelo.

Desde que se conoció su fallecimiento han sido numerosos los mensajes de consternación entre los actores que la conocían y trabajaron con ella. En este sentido, la web IMDb de cine señala que Griggs, que vivía con sus padres en Manhattan, era conocida por su "gran profesionalidad".

Entre las condolencias, destaca la de la también joven actriz Eliza Holland Madore, que precisamente también interpretó el papel de Ivanka en Once. "Estoy profundamente triste por la muerte repentina de una de mis hermanas. Laurel, siempre estabas riendo y siempre hacías reír a los demás. Estoy tan agradecida por haberte conocido. Nunca serás olvidada y nunca dejaremos de quererte", escribió en Instagram. Mientras que la web sobre niños actores Young Broadway añadió: "Laurel era una joven brillante cuyo impacto en la vida de todos los que conoció fue mucho más allá de su inmenso talento. Su sabiduría y amabilidad fueron regalos para la comunidad teatral durante su tiempo en la tierra".