‘La casa de las flores’ reabre sin Verónica Castro

La familia De la Mora tiene ante sí un gran reto: la reinvención. En la ficción que protagonizan, La casa de las flores (Netflix), y también en la realidad. Después del éxito de la primera temporada en España y en América Latina —difícil de cuantificar, porque Netflix no proporciona datos de audiencia—, la serie vuelve a las pantallas este viernes, donde batallará por, al menos, mantener el listón a la altura que lo dejó. El momento de la verdad está cada vez más cerca para el director, Manolo Caro, (Guadalajara, México, 34 años) y el elenco de la serie. "No quiero hacer mucho spoiler, pero van a reinventar su estatus como familia", decía el cineasta a este periódico en abril, en la fabulosa localización que es la residencia de los De la Mora, en la periferia de Ciudad de México. "Después de los secretos que han salido a la luz, tendrán que ingeniárselas para reintegrarse en la sociedad", añade.

Los aplaudidos 13 primeros capítulos giraron en torno al clan encabezado por la matriarca Virginia de la Mora, interpretada por la leyenda de las telenovelas mexicanas Verónica Castro. La trama empezaba con un suicidio, continuaba con una temporada de cárcel y concluía con la bancarrota, aderezada por romances a diestro y siniestro, y mucha —¿demasiada?— familia.

Pero ya nada volverá a ser como antes. En el mundo real, porque la actriz Verónica Castro, gran atracción de la primera temporada, no formará parte del elenco en la segunda y tercera entrega (ya rodada y cuyo estreno está previsto para 2020) —"la echaremos de menos", confesaba entre escena y escena la actriz mexicana Cecilia Suárez durante el rodaje al que este periódico fue invitado por Netflix—. Y en la serie, el negocio familiar que da nombre a la serie, comprado por los malvados hermanos Corcuera, conocidos como Los Chiquis, se ha convertido en una tienda de peces. Sí, un comercio repleto de acuarios con especies exóticas llamado El imperio de los peces.

Silencio en el plató. Se rueda. "Listos. ¡Acción!". En el salón de la mansión ubicada en Ciudad de México, Paulina de la Mora (Cecilia Suárez) y su hijo, Bruno (Luis de la Rosa, también visto en Luis Miguel), están sentados al piano. Él toca —no hay playback— la melodía de La casa de las flores. Después conversan en tono serio. No se alcanza a escucharles, pero el ambiente es serio y melancólico. Para Suárez, el principal cambio que tendrá que enfrentar su personaje será "lidiar con la ausencia", mientras que para su hermano en la ficción, Dario Yazbek, será "un intento de madurez".

El personaje de Yazbek, el bisexual Julián, es una clara apuesta por la visibilización. "Mucha gente me ha dicho que les ha ayudado a salir del clóset", afirma el actor. "Gracias a la relación entre Diego y él, me di cuenta de que, al menos, lo vieron como una relación. Y esto, dada la situación tan homófoba que hay en México y en América Latina, obviamente es un avance". Yazbek, hermanastro de Gael García Bernal, explica que Julián ayuda a entender que "no necesariamente hay que elegir entre peras y manzanas, sino que depende mucho de la fruta en sí". En el mundo real, dicho sea de paso, el reparto protagonizó, a principios de este mes, una campaña por todo México a favor de la diversidad sexual.

El reparto de la segunda temporada cuenta con incorporaciones de actores españoles como la de María León, que representará a la hermana en la ficción de su hermano en la vida real, Paco León, conocido en la serie por ser María José, abogada transexual y expareja de Paulina. Los nuevos capítulos tendrán, además, apariciones estelares de Eduardo Casanova (el actor español conocido por dirigir Pieles y encarnar a Fidel en Aída) y de Eduardo Rosa (uno de los intérpretes de Presunto culpable), que hará de pareja de un miembro de la familia.

La casa de las flores será internacional: parte del elenco ha rodado escenas en Madrid. "Es un pequeño regalo que hace la serie a un país al que queremos tanto, para agradecerles que nos hayan dejado entrar en sus hogares y que estos personajes tengan cariño también en el otro lado", cierra Caro, entre los focos y los cables de la habitación, una más en la laberíntica casa de las flores.