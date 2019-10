¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 12 de octubre de 2019

10.40 / La 1

Desfile de las Fuerzas Armadas

Los actos institucionales del Día de la Fiesta Nacional se podrán ver, como es tradición, en TVE. La retransmisión comenzará con la entrevista a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles; a continuación, el desfile de las Fuerzas Armadas, con la llegada y el saludo de los Reyes, el homenaje a la bandera y los que dieron su vida por España y los desfiles aéreo y terrestre entre la plaza de Cuzco y la de San Juan de la Cruz.

20.35 / La 1

España viaja a tierras noruegas

La selección española de fútbol sigue su andadura en la clasificación para la Eurocopa de 2020 con dos nuevos compromisos, esta noche ante Noruega en el Ullevaal Stadion de Oslo y, el martes, ante Suecia. Los noruegos, a las órdenes de Lars Lagerbäck, serán los próximos rivasles, una salida asequible para los jugadores de Robert Moreno, como demuetran las estadísticas: España ha sumado cinco victorias, un empate y tan sólo una derrota.

21.30 / La Sexta

Teodoro García Egea visita 'laSexta noche'

Este sábado, Iñaki López y Verónica Sanz reciben en el plató de laSexta noche a Teodoro García Egea. El secretario general del Partido Popular (PP) responderá a todas las preguntas de los periodistas y explicará cómo afronta su formación la campaña de cara a la cita electoral del próximo 10 de noviembre. Político, judoka, pianista y campeón del Mundo de lanzamiento de huesos de aceitunas. Pero ¿cómo se manejará el responsable de la campaña de los populares delante de los fogones? La cocina del programa pone a prueba las habilidades de la mano derecha de Pablo Casado con los cuchillos en la sección ‘Peña que cocina’. El otro inviado es empresario, deportista y Grande de España. Cayetano Martínez de Irujo se sentará en el #sillonrojo de programa para hablar de su carrera, su familia, su vida, sus problemas y adicciones, que recoge en el libro autobiográfico De Cayetano a Cayetano, un escrito valiente y personal que, según algunos medios, rompe la Casa del Alba y libera a su autor.

22.00 / Movistar Drama

'Brokeback Mountain'

Estados Unidos, 2005 (134 minutos). Director: Ang Lee. Intérpretes: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams.

Ang Lee se trasladó a los inmensos paisajes de Texas y Wyoming para situar esta bellísima y premiada película (tres Oscar, cuatro Globos de Oro y premio a la mejor película en Venecia, entre otros muchos), basada en un relato corto de la escritora Annie Proulx. Lee dibuja una hermosa y cálida historia de amor entre dos cowboys en la que demuestra una vez más, apoyado en unas buenas interpretaciones y en una deliciosa banda sonora, su dominio de las claves de la puesta en escena clásica.

22.00 / Movistar Estrenos

‘El niño que pudo ser rey’

The kid who would be king. Reino Unido, 2019 (120 minutos). Director: Joe Cornish. Intérpretes: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor.

Inspirada en el mundo de las leyendas artúricas y con sus necesarias dosis de imaginación se presenta esta fresca e inteligente mezcla de fantasía y aventuras medievales en el mundo actual. Un niño y la mítica espada Excalibur se convierten en protagonistas de esta épica aventura.

22.00 / 0#

‘Noche y día’

Estados Unidos, 2010 (110 minutos). Dir.: James Mangold. Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Díaz, Jordi Mollá, Viola Davis.

Acción, comedia y romance se unen en esta cinta dirigida por James Mangold (El tren de las 3.10), realizador de contrastado oficio pero que aquí se casa descaradamente con el cine comercial. Menos mal que Tom Cruise, dando vida a un agente al que han enviado a una misión de la que no se espera que vuelva, le pone la suficiente chispa como para pasar un rato entretenido.

22.00 / TCM

‘Los caballeros las prefieren rubias’

Gentlemen prefer blondes. Estados Unidos, 1953 (87 minutos). Director: Howard Hawks. Intérpretes: Marilyn Monroe, Jane Russell.

Impresionante versión cinematográfica de la popular novela de Anita Loos sobre la obsesión que sufren algunas chicas -en este caso, la sensual Marilyn Monroe y la exuberante Jane Rus-sell- por cazar un marido rico. Esta joya cinematográfica, dirigida por Howard Hawks, contiene canciones inolvidables que la convierten en todo un clásico de la comedia musical americana.

22.05 / La 1

Nuevos concursantes en ‘Vaya crack’

La actriz y presentadora Elisa Moliaá es la invitada esta semana en Vaya Crack. La conductora de Tvemos se transforma por unos minutos en la presentadora de un peculiar Telediario Semana, un reto para poner a prueba la habilidad lingüística de los concursantes. Por su parte, Pablo Ibáñez se encargará de explicar la teoría del caos a través de un experimento espectacular. Un campeón mundial de trial, una bailarina campeona de España y una acróbata mundialista le acompañarán en esta demostración con 700 elementos pirotécnicos, una grúa y un tráiler de más de siete toneladas.

22.10 / Antena 3

‘Un sueño posible’

The blind side. Estados Unidos, 2009 (123 minutos). Director: John Lee Hancock. Intérpretes: Sandra Bullock, Tim McGraw.

Basada en hechos reales, narra la historia de un joven afroamericano sin hogar que encuentra ayuda y cobijo en una familia blanca, dispuesta a prestarle el apoyo necesario para que pueda desarrollar todo su potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en la vida en general. Un medido drama de superaciones que le valió un discutible Oscar a Sandra Bullock.

0.27 / Sundance TV

'Las ventajas de ser un marginado'

The Perks of Being a Wallflower. Estados Unidos, 2012. Director: Stephen Chbosky. Intérpreres: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman.

Después de ser publicada en 14 países y en 12 idiomas distintos y venderse más de un millón de ejemplares solamente en Estados Unidos, la novela escrita por Stephen Chbosky (ahora firma también el guion y dirige) conoce su versión cinematográfica. Al igual que el libro, la película sigue las andanzas de su protagonista, Charlie, a lo largo de un primer año de instituto. Todo arropado por un correctísimo reparto y la producción de John Malkovich. Mejor ópera prima en los Independent Spirit.