Víctor Ullate echa el cierre a su compañía después de tres décadas

Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) ha anunciado este miércoles el cierre de su compañía de ballet, que fundó hace 31 años. En un comunicado, el coreógrafo explica que ha tomado esta decisión por "la inviabilidad económica del proyecto" y subraya que mantendrá la actividad de su escuela y su Fundación porque "no renuncia a su sueño de darle la oportunidad de convertirse en bailarines a niños que por su situación de exclusión social no podrían hacerlo".

La decisión no llega por sorpresa. Ullate no quiere hacer declaraciones "en este día triste", según informa su equipo, pero este verano, en la presentación en Madrid del último espectáculo de la compañía, Antígona, estrenado en el Festival de Mérida, el coreógrafo advirtió de los problemas financieros que padecía la formación. “Me siento como Antígona, luchando contra todo. Desde la crisis no hemos tenido más que pérdidas”, dijo en declaraciones a este diario. El coreógrafo aseguró entonces que instituciones como el Ministerio de Cultura o la Comunidad de Madrid han dejado de apoyarle.

Desde 2009, el Víctor Ullate Ballet es compañía asociada de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que tiene establecida allí su residencia y utiliza sus salas de ensayo. Además, recibe anualmente una subvención de 950.000 de euros del Gobierno regional para su sostenimiento y el de la fundación.

La compañía nació en 1988 y desde entonces ha estrenado tanto títulos del gran repertorio clásico internacional, como Giselle o Don Quijote, hasta piezas emblemáticas de coreógrafos como Maurice Béjart o William Forsythe. También piezas de creación del propio Ullate y del que fue director artístico del ballet desde 2001 a 2018, Eduardo Lao.

Hace justo un año Eduardo Lao fue relevado por Lucía Lacarra, bailarina de gran prestigio internacional, formada precisamente en la escuela de Ullate. El coreógrafo es considerado, de hecho, uno de los mejores formadores de bailarines de danza clásica en España, maestro de estrellas como Tamara Rojo, Igor Yebra o Ángel Corella.