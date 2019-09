Dónde y cuándo ver los premios Emmy 2019

La gala de entrega de los 71º premios Emmy se celebra este domingo 22 de septiembre (madrugada del lunes 23 en España) en el Microsoft Theater de Los Ángeles y no tendrá maestro de ceremonias, como ya pasó en los últimos Oscar.

Juego de Tronos, la serie más galardonada en la historia de los Emmy, ha confirmado su condición de favorita tras recibir diez galardones en las galas previas. La superproducción de HBO basada en las novelas de George R.R. Martin partía este año con 32 nominaciones, con las que ha logrado batir el récord de candidaturas para una serie en una misma edición de estos premios. Se enfrentará por una estatuilla a la mejor serie dramática a Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

Por su parte, Veep y The Marvelous Mrs. Maisel parten como favoritas en la carrera al Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas Barry, Fleabag, Muñeca rusa, The Good Place y Schitts Creek. Finalmente, el reconocimiento a la mejor serie limitada se decidirá entre Chernobyl, Así nos ven, Fuga en Dannemora, Fosse/Verdon y Heridas abiertas.

La gala de los Emmy en España

emitirá en exclusiva la de los , los galardones más importantes de la industria audiovisual. El programa, emitido en Movistar Seriesmanía (dial 12) estará presentado por Cristina Teva, que estará acompañada por los especialistas en series Laia Portaceli, Alberto Rey, Isabel Vázquez y Elena Neira. La emisión comenzará la noche del domingo al lunes a las 00.30 hora española con un programa previo a la alfombra roja, que empezará a las 01.00. A las 02.00 de la madrugada está previsto que arranque la entrega de premios.

La gala de los Emmy en América