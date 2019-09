Muere Barbara Probst Solomon, escritora neoyorquina con un profundo amor por España

La escritora Barbara Probst Solomon (Nueva York, 1929) ha muerto este domingo en su casa de Manhattan a los 90 años por un problema renal, según informó su familia. Reconocida por sus escritos sobre España bajo la dictadura de Franco, Probst Solomon es autora de Los felices cuarenta, un libro que relata sus andanzas por la Europa de la posguerra, así como Premio Francisco Cerecedo de Periodismo y colaboradora de EL PAÍS desde 1987.

Nacida en el seno de una familia judía de la alta burguesía liberal, Probst Solomon viajó a Europa antes de cumplir los 20 años para saber de los estragos que causó la II Guerra Mundial. Conoció en París a un grupo de exiliados españoles con los que hizo una profunda amistad. Colaboró con Francisco Benet y Barbara Mailer en la aventura de sacar de la cárcel franquista de Cuelgamuros a Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana, un hecho del que prefería no hablar.

En una entrevista con este diario en 2008, la escritora neoyorquina ponía en duda la eficacia de las leyes de memoria histórica y criticaba la ausencia de la mujer real en el periodismo. "Es en los medios de izquierda donde la mujer ha sido peor tratada y es ahí donde nos tenemos que rebelar una vez más. No se trata de mujeres escribiendo sobre asuntos de mujeres, ni de supermujeres capaces de todo, que siempre las hay, se trata de jugar un papel intelectual real", aseguraba.

Otras obras por las que destaca son Vuelos cortos (Angrama, 1984), libro en el que aborda desde su visión particular la Transición en España; The Beat of Life (1960), sobre embarazos no deseados y sus terribles consecuencias o Smart Hearts in the City (1992), sobre el amor interracial. Es, además, autora de dos tomos de memorias.