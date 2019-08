Fernandocosta: “Internet ha cambiado las formas y el contenido del rap”

Fernando Costa (24 años, Ibiza), más conocido como Fernandocosta, no tiene ningún pudor a la hora de hablar: "No soy el mejor rapero del mundo, no soy el chaval más correcto del mundo, pero la gente me ha puesto donde estoy ahora". Hace dos años este joven recogía vasos en las discotecas de la isla, y ahora llena salas y festivales. "En España ahora mismo hay más rap que nunca" comenta Costa, que acumula millones de reproducciones en sus canciones y que ha podido colaborar junto a otros artistas ya consagrados dentro del genero como Natos y Waor o Ayax y Prok. Para él, "Internet ha cambiado las formas y el contenido del rap", y ahora cualquiera puede hacer una maqueta desde casa y promocionarla gracias a las redes sociales.