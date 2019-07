No se fíen de las redes. Ni de la frescura andaluza que casi todo lo puede. Mientras la lógica del buen rollo nos llevaba a pensar que esta edición Pantoja de Supervivientes la ganaría Mahi, el televoto dictó su propia ley. Unos suspiraban porque no se la llevara Albert, el llorón. Otros rezaban porque no ganara Fabio: al fin y al cabo éste ya había mojado en la isla con la más guapa. Omar, por otra parte, había sido bendecido por la reina Isabel y aunque mostraba su tatuaje collar fiel a su prédica de iluminado con ese “Solo Dios puede juzgarme”, in English, agradeció cada euro de llamada a su favor en nombre de su hijo…