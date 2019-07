¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 17 de Julio de 2019

16.40 / Teledeporte

Portugal-España en el Europeo Sub-19

La selección española Sub-19 de fútbol ha regresado a un Campeonato de Europa cuatro años después conquistar el título en Grecia. Hoy afronta su segundo partido en el torneo tras vencer con contundencia al anfitrión, Armenia, en su primer duelo. Los jugadores que entrena Santi Denia se miden con Portugal en un partido muy importante, ya que los portugueses también vencieron en su debut, ante el combinado de Italia.

16.55 / Movistar Drama

Across the universe

EE UU, 2007 (130 minutos). Directora: Julie Taymor. Intérpretes: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Dana Fuchs.

Las memorables canciones de los Beatles reviven en un musical colorista y explosivo. También, sí, un tanto cursi y de intenciones mastodónticas. De modo que conviene entrar en su juego para disfrutar de unas potentes imágenes que hilvanan la oscilante historia de amor de, cómo no, Lucy y Jude. Across the universe se permite recrear a unos sosias de Janis Joplin y Jimi Hendrix, se sirve de las letras de los genios de Liverpool para hacer avanzar la trama e incluye esporádicas apariciones de artistas como Joe Cocker y Bono. Además, tiene el punto de desfachatez del que carecía, por ejemplo, Moulin Rouge.

22.00 / La 2

Anatomía de un asesinato

Anatomy of a Murder. Estados Unidos, 1959 (153 minutos). Director: Otto Preminger. Intérpretes: James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara.

Otto Preminger adapta una mediocre novela de Robert Traver para transformarla en una obra maestra del cine judicial, en la que James Stewart es un abogado que defiende al oficial que ha matado al hombre que violó a su esposa. La puntillosa puesta en escena de Preminger alterna crispación y placidez, y una magnífica partitura jazzística de Duke Ellington preside la banda sonora.

22.00 / DMAX

Rocky Balboa

EE UU, 2006 (105 minutos). Director: Sylvester Stallone. Intérpretes: Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver.

Rocky tendrá 60 años, pero aún puede pegar duro... La sorpresa es que Stallone ha decidido anular las secuelas que mancillaron al personaje y jugar las bazas de la nostalgia sin hacer aspavientos, despojando a Rocky de sus ropas de héroe. Más que avejentado, Rocky está cansado y triste. Así, Rocky Balboa ofrece un excelente paralelismo entre el personaje como icono, y el espectador que uno fue, más ingenuo y entusiasta, y el que ahora es, ciertamente más fatigado.

22.00 / Mega

Deuda de sangre

Blood Work. EE UU, 2002 (110 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston.

Clint Eastwood examina de nuevo los códigos narrativos del thriller. Deuda de sangre es una intriga sólida y potente, centrada en un agente del FBI que, retirado a causa de un trasplante de corazón, decidirá atrapar al asesino de su donante para saldar la deuda que le mantiene con vida. Entre la afanosa intriga policiaca, Eastwood hace brillar constantes estallidos de hondura dramática; en su puesta en escena, de esforzada transparencia, late el talento de un director que elabora con mimo cada secuencia al tiempo que mira con ternura a sus personajes.

22.40 / Telecinco

Una partida ilegal y un rescate urgente

Las peripecias se acumulan en el episodio de esta noche de Señoras del (h)AMPA, que relata cómo Mayte, Virginia y Amparo necesitan reunir 50.000 euros para pagar el rescate de Lourdes, que permanece secuestrada por la banda de Carmona. La única solución parece ser organizar una partida de brisca clandestina para desplumar a las asistentes. Por descontado, las cosas no resultarán tan sencillas.