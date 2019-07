¿Qué ver hoy en TV? | Martes 16 de Julio de 2019

15.00 / Movistar Drama

Enemigo a las puertas

Enemy at the Gates. RU-Alemania-Irlanda, 2001 (130 minutos). Director: Jean-Jacques Annaud. Intérpretes: Jude Law, Joseph Fiennes, Ed Harris, Rachel Weisz.

La película europea más cara de la historia. Así se vendió este filme que abordaba la discutible pretensión de competir con el cine norteamericano. Más allá de la pertinencia del intento, la obra, vaya paradoja, gana enteros en las secuencias intimistas que retratan el amor triangular entre los protagonistas. Además, acierta al aportar una estética próxima al western para abordar el duelo entre dos francotiradores, uno ruso, otro alemán, que se buscan a lo largo del metraje.

22.30 / DMAX

El misterioso mundo de las momias

En el documental Momias al descubierto, el egiptólogo Ramy Romany indaga en algunos de los misterios que rodean a estos restos de difuntos, tan fascinantes como enigmáticos. Poseen las claves que permiten conocer la historia pasada y ofrecen a los investigadores muchas de las llaves para resolver misterios arcanos. Romany se desplaza por todo el mundo para visitar las tumbas más fascinantes e intentar desentrañar el origen, la vida y la muerte de cada una de las valiosas momias con las que se encuentre.

22.45 / Cuatro

‘Supermax’: un ‘reality’ extremo y una prisión

Santiago Segura, Cecilia Roth y Rubén Cortada, entre otros, protagonizan Supermax, una serie de 10 episodios que ya emitió HBO y que ahora estrena Cuatro en abierto. Su trama se centra en un reality extremo en el que los participantes, que ocultan turbulentos pasados, están atrapados en una cárcel en medio del desierto. Cuando un incidente deje a todos ellos sin contacto con el exterior, la verdadera competición será la de sobrevivir.

23.30 / Movistar Comedia

Cita a ciegas

Blind Date. EE UU, 1987 (88 minutos). Director: Blake Edwards. Intérpretes: Kim Basinger, Bruce Willis.

El irregular Blake Edwards recuperaba el pulso después de varios años en baja forma y creaba uno de los iconos de la comedia de los años ochenta, en el que buena parte de su efectividad nacía de un modélico guion de Dale Launer. Edwards orquestaba una alocada película en la que una pintoresca Kim Basinger enreda en toda clase de líos a un apesadumbrado Bruce Willis. Cita a ciegas se convirtió en la última buena película del autor de Desayuno con diamantes.

23.40 / La 2

El insomnio, a examen en ‘Documentos TV’

Durante el sueño, el ser humano crea nuevas conexiones neuronales y regenera los órganos vitales, de ahí que el insomnio se haya convertido en una pesadilla para muchos ciudadanos. El espacio Documentos TV emite un reportaje que da cuenta de cómo, en los último cincuenta años, el tiempo medio de sueño ha disminuido en una hora y media debido, entre otras causas, al acelerado ritmo de vida actual y las perturbaciones sonoras. Desde hace más de una década, neurobiólogos, psiquiatras y médicos descifran los misterios del sueño y sus trastornos, entre los que el insomnio ocupa un lugar determinante, ya que provoca accidentes, obesidad, diabetes e incluso cáncer.

0.40 / Neox

Indiana Jones y el templo maldito

Indiana Jones and the Temple of Doom. EE UU, 1984 (109 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan.

Tras el éxito de En busca del arca perdida, Spielberg se vuelca en un castillo de fuegos artificiales. Por descontado, el guion acumula baches narrativos y, en el fondo, estas aventuras del arqueólogo Indiana Jones en India resultan de lo más livianas. También hay que reconocer que Spielberg rueda con nervio y fabrica algunos momentos brillantes, como la persecución de las vagonetas en el laberinto de túneles. Con todo, lo mejor del filme llega en su inicio, con un homenaje delicioso al cine musical clásico.