Neville Staple y la resistencia del ska ‘two-tone’

En el mismo año en que la legendaria banda británica de ska The Specials ha decidido lanzar su primer disco en 20 años, Encore, uno de los miembros originales del grupo, Neville Staple, ha adelantado dos sencillos de lo que será el cuarto disco de su propio proyecto, The Neville Staple Band. Alejado del grupo en el que fue cantante intermitentemente entre 1978 y 2012, el músico nacido en Jamaica hace 64 años sigue defendiendo los mismos dos colores que en sus inicios, el blanco y el negro, característicos del movimiento two-tone que encabezaron The Specials en Reino Unido a finales de los 70.

“Yo les deseo buena suerte a The Specials, pero yo ahora estoy haciendo mis cosas y disfruto mucho tocar con mi banda”, dice Staple respecto a su ausencia en la formación actual de su primer grupo. En esta nueva etapa, que ya lleva cinco años en activo, trabaja codo a codo con su esposa, Christine Sugary Staple, que es cantante y manager de la banda. “Escribimos las canciones juntos y me cuida. Nos entendemos bien”, explica el músico.

Es ella precisamente quien profundiza en las que considera como las principales diferencias entre el nuevo disco de The Specials y la música que Staple sigue defendiendo: “Cuando le propusieron a Neville la reunión, él quería retomar el estilo del primer disco de la banda (The Specials, 1979), pero el resto no estuvieron de acuerdo”. En su lugar, decidieron hacer algo “muy diferente al two-tone original”, sopesa Sugary.

Con su propia banda, por el contrario, Staple se aferra al estilo y la ideología musical que le encumbraron. “Básicamente es el mismo sentimiento y el mismo sonido, y escribimos el mismo tipo de letras sobre lo que ocurre en nuestro entorno”, comenta. Como ejemplo están las portadas de sus discos, que siguen manteniendo la estética two-tone, con los tradicionales mosaicos en blanco y negro que representan la unión racial de las personas y los géneros musicales de esta corriente: el ska, proveniente de Jamaica, y el punk y el new wave que se tocaban en Reino Unido en la segunda mitad de los 70.

En ese sentido, tampoco ha cambiado su preocupación por los temas sociales, que son característicos en las letras del two-tone. Mucho menos ahora que Staple ha padecido el reciente asesinato de uno de sus nietos, apuñalado hasta la muerte en las calles de Coventry, la ciudad británica donde radican él y su familia. Es por eso que uno de sus nuevos sencillos, Put Away Your Knives, es un llamado a detener las agresiones entre los más jóvenes. “Es una canción para pedirle a los chicos que paren la violencia, porque se están matando unos a otros. Es un problema que se ha vuelto muy común en Inglaterra, donde ha habido muchos crímenes con cuchillos”, lamenta Staple.

Sin embargo, no todas son malas noticias en el entorno de Staple. Tanto el nuevo disco, que verá la luz a finales de 2019, como la actual gira que está realizando con su banda y que hará una parada el 21 de junio en el festival madrileño de música negra Blackisback!, son parte de las celebraciones por sus 40 años de carrera, las mismas cuatro décadas de existencia que tiene el two-tone. “Tengo 64 años, pero nunca dejaré de hacer música ska ni de dar conciertos. Me encanta. La edad no importa, no quiero parar”, confirma Staple.