El Big Bang de Anni B Sweet

La cantante andaluza ha publicado Universo por estrenar, un álbum donde por primera vez en una década de carrera desde que se dio a conocer por los garitos de Madrid canta por completo en español. “Hacía cuatro años que quería dar este salto, pero siempre tenía mis dudas. Al final, me lancé y me ayudó también Noni –miembro de Lori Meyers y su actual pareja-, quien me convenció para que lo apostase todo al castellano”.

Allí donde antes había una intérprete en inglés, bajo esquemas más clásicos del pop-rock, hay ahora una cantante y compositora encarando las composiciones en castellano y en expansión, como ese sonido que muestra su nuevo disco. Aparte del idioma, Universo por estrenar guarda también otra detonación en su interior: la estilística. “Quería más carácter en este álbum. Sentía que me había quedado a medias en otros y ahora buscaba un sonido con mucha personalidad”, confiesa.

Ese carácter se refleja en una obra marcada por un pop electrónico y psicodélico, donde “hay más paisaje en las canciones”. “Pensaba mucho en colores para saber cómo quería que sonase este disco”, explica. “Por eso, creo que el disco tiene muchas texturas y mucho grano”. Un paisaje sonoro retro futurista y envolvente, que nace de la influencia de Pink Floyd y la psicodelia de los sesenta hasta llegar a Tame Impala, paladines de la nueva psicodelia, pasando por “la música de Antonio Arias”.

Buena parte de culpa del gran acabado reside en James Bagshaw, cantante, guitarrista, compositor y productor de Temples que se ha puesto a los mandos del sonido. “Fue increíble trabajar con él. Nos entendíamos sin necesidad de hablar”, dice Sweet, quien cuenta que Bagshaw se sumó al proyecto “rápidamente” tras oír las maquetas. La combinación de una Anni B. Sweet renovada y fluyendo libre en su canto en español y la visión del líder de Temples da como resultado uno de los discos del año en la escena española.

Dice su autora que dejó volar más que nunca su imaginación para Universo para estrenar y se reconoce amante de la ciencia ficción y los documentales del famoso astrónomo Carl Sagan. Por tanto, todas esas referencias a la astronomía que se recogen en el disco, canciones como Sola con la luna, El astronauta, Astros o Nova, vienen de su pasión por todo lo que está más allá de nuestro planeta. “La ciencia me parece flipante”, dice Sweet, que ya está girando con una banda en la que están Julia Martín-Maestro (batería) y Víctor Cabezuelo (teclado), ambos de Rufus T. Firefly. Acaba de ser confirmada en el Bilbao BBK Live.

“Toda la astronomía del disco es una metáfora de mí misma”, asegura. Y lo resume con una explicación de dónde viene el título de este álbum que ya marca un antes y un después en su carrera: “Es de un cuento sobre ciencia muy bonito para niños, y también para adultos, que se llama La puerta de los tres cerrojos. La física cuántica es tan complicada que, si se la explicas a un niño chico, también me vale a mí. Todo lo que cuenta el libro parece ciencia ficción, pero te enseña a saber cómo funciona el universo. Al principio, el protagonista se encuentra con una caja y un sobre, y dentro pone: ‘Universo por estrenar’. Al abrir la caja, se reproduce un nuevo Big Bang y nueva vida delante de él. Esa historia representa el momento que estoy viviendo ahora mismo”.