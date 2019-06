La democratización de las series

"El que veía series antes era el friki. Ahora parece que lo es el que no lo ve". Este comentario se escuchó el pasado jueves durante un coloquio en la presentación de un estudio que dice que el 86,2% de los españoles ve series. El informe, elaborado a partir de una encuesta hecha por El observatorio de las series, ofrece datos como que el género favorito en España es la comedia (67,2%), que el perfil de espectador que consume ficciones en maratón es el de una mujer menor de 34 años o que un 3% de los consultados le quita tiempo a la práctica de sexo para ver series.

"Un 86,2%, un punto más que hace un año, es un dato abrumador. Muy poca gente se queda fuera", apunta a EL PAÍS Alexia Dodd, experta en marketing y entretenimiento audiovisual que ha participado en el informe. Siete de cada diez las ven de forma habitual. En el caso de los espectadores más jóvenes, entre 14 y 24 años, el porcentaje que ve ficciones televisivas llega al 71% (en ordenadores antes que en móviles o tabletas). El observatorio de series llevó a cabo el pasado enero 3140 entrevistas a través de internet a nivel nacional con participantes a partir de 14 años, calibrados por sexo, edad y clase social, entre otros factores, para realizar este informe. "Buscamos añadir conocimiento a las medidas de audiencia que ya tenemos. Siempre nos preguntamos qué relación tiene lo que vemos con lo que somos, con lo que compramos", dice la experta.

En el informe destacan los datos relacionados con mujeres, con tres vertientes. Primero, las menores de 34 años son el grupo que más maratones de series hacen (67,4%). Segundo, las historias sobre mujeres son las más demandadas por los encuestados, un 16,3%, cifra que se duplica en la franja entre los 14 y los 24 años. Y tercero, el tipo de series que ven varía mucho según la edad. "Las que hacen maratones apuestan por un tipo de historias con temporadas largas y capítulos largos. Cuando te vas a mujeres mayores de cincuenta, con hijos, tienden más a la comedia romántica y a series más dramáticas o históricas", explica Dodd.

En las encuestas, El observatorio hizo tres listas de series. Una con españolas, otra con ficciones de actualidad y otra con icónicas de siempre. "La que se avecina está siempre en las cabezas de lista. Es curioso, porque también aparece Luisma, de Aida. Hay un fenómeno de la comedia española. Da alegría ver cómo la producción española, que ha hecho un esfuerzo enorme, aparece en todos los listados en los top diez, que no aparecía el año pasado. Ficciones como Vis a vis, La casa de papel o series de producción original de Movistar. Es una buena noticia que el esfuerzo de la industria se esté notando. En este país se hecho buenas series siempre, lo que pasa es que no había tecnología ni dinero para hacer lo que se está haciendo ahora", comenta Dodd.

Con la rebaja de la franja de edad a 14 en el estudio de este año, El observatorio de series ha dado con datos curiosos. "Nos ha sorprendido que el comportamiento de la gente sin hijos es muy parecido en los jóvenes hasta los cuarenta años. No hay muchas diferencias entre alguien de veinte y alguien de cuarenta que no tiene hijos", apunta la experta en marketing. "Las diferencias están en las series que ven, pero no en sus estilos de vida, sus hábitos de consumo, cómo ven las series, son muy parecidos. Los que no tienen hijos son los eternos adolescentes y no cambia mucho. Y ha sorprendido lo del visionado en el ordenador de los jóvenes, que es muy elevado, habría apostado por la tablet o el móvil, pero imagino que al final como las series se ven en casa y el televisor estará ocupado por padres, pues les sigue gustando la pantalla del ordenador. En los jóvenes hay menos consumo en smartphone del esperado en esa franja".

Dos de cada tres encuestados dice que dejan de hacer otras cosas para ver series. "Lo primero que dejan de hacer es ver otros programas de televisión. Claramente distinguen entre ver series y ver la tele. Son ocios distintos", explica Dodd. "Lo siguiente es dejar de leer. Las series han ocupado mucho el espacio de la lectura. Luego dormir, y luego, alguno ha contestado que dejan de estar sin hacer nada".

El informe desvela también que los personajes que más interés suscitan no son de forma necesaria de series actuales. Es el caso del doctor Gregory House (House), Luisma (Aida), Rachel (Friends) y Sheldon Cooper (de la recién terminada The Big Bang Theory). "Que encabecen las listas estos personajes tiene que ver con la identificacion de referentes, no con la serie. House es un loco, pero es un médico y todos los que salen son buena gente", finaliza Dodd.