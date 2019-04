Las series españolas siguen rompiendo fronteras

No es un éxito repentino consecuencia de un solo título. Los profesionales de la industria televisiva española están de acuerdo en que el buen momento y la reputación global logrados es la cristalización de años de trabajo, de semillas plantadas en todos los ámbitos hacia un esfuerzo común y una fuerte producción nacional. Como última muestra, los premios obtenidos en MIPTV, el mercado internacional de productos televisivos, que se celebra estos días en Cannes.

El domingo, antes incluso de que empezara el mercado, en la ciudad francesa se presentaron las propuestas más interesantes de todo el mundo en ficción y en formatos de programas. En ambas selecciones, España estaba presente y salió recompensada. Señoras del (h)ampa, de Mediaset, ganó el premio Coup de Coeur (flechazo, en español), como favorita de los compradores. E Isabel Durán obtuvo el reconocimiento a la mejor presentación de formato en un minuto con Adivina cómo te vas a casar esta noche.

"Ya solo estar presente es un lujo", comentaba Arantxa Écija, directora de Ficción en Mediaset, a la salida del MIPDrama Summit, la conferencia en la que la productora española había conseguido incluir dos títulos entre los diez elegidos de todo el mundo. Por un lado, la comedia Señoras del (h)ampa, protagonizada por Malena Alterio y Toni Acosta; y, por otro, Brigada Costa del Sol, una serie que mezcla el "género policial más clásico con el tema más en tendencia del narco", explica.

Señoras del (h)ampa apareció después de dos thrillers dramáticos, uno neozelandés, otro ucranio, y en cada chiste, cada giro, y a pesar de los subtítulos, la sala del Palais de Festivals de Cannes se reía. Otra prueba más de que una historia pensada, en primer lugar, para el "prime time local", como cuenta Écija, puede también despertar el interés internacional. Según la productora, la premisa —"un grupo de mujeres tomando las riendas de su vida, mujeres normales, madres, cajeras, porteras"— es el atractivo universal.

Poco antes, Isabel Durán, directora creativa de formatos de entretenimiento para el mercado internacional de Atresmedia Studios, tuvo que explicar en menos de un minuto de qué iba un nuevo programa en el que ya están trabajando: Adivina cómo te vas a casar esta noche. "Es la historia de una novia que sabe que se va a casar esa noche, sabe con quién se casa y sabe que ella ha tomado todas las decisiones, pero lo hizo bajo hipnosis y no recuerda si ha invitado a su suegra, dónde se casa o cómo será su vestido", explica. Consiguió gastar solo 35 segundos de los 60 que les daban para ganar el premio. El jurado lo definió como "divertido y emocional". "Solo escuchando el pitch [la presentación] ya estoy apoyando a esta novia", dijo. "Es un reconocimiento que despierta la venta", reconoce Durán. "En cuanto acabó el evento se nos acercaron dos distribuidores muy interesados".

En el apartado de animación, de seis títulos seleccionados de todo el mundo, dos eran españoles: The Kids Are Alright, de Errol Films; y Boomons, de Ánima Kitchent. Además, al mismo tiempo que se desarrolla el mercado (por donde también ha pasado Instinto, serie de Movistar +), la segunda edición del festival Canneseries aplaudía otro estreno español, Déjate llevar, de Leticia Dolera. La directora, guionista y protagonista de la serie pisó la alfombra rosa del Palais junto a sus dos actrices, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, para presentar una historia de mujeres que atraviesan una crisis vital, "porque se han dado cuenta de que no tienen la vida perfecta que les habían inculcado". Perfect Life, de hecho, es el título internacional con el que se presenta el show y se venderá también en la parte de mercado en la que la producción televisiva española sigue encontrando su hueco más allá de La casa de papel.