La televisión que no hacemos en España

¿Hay proyectos que sean imposibles de sacar adelante en España? Los guionistas responden: "Ahora estamos viendo muchos que lo eran hace unos años, como Vergüenza (Movistar +), cuyo piloto empezó a rodarse hace diez años en un momento en el que no tenía cliente, o Fariña, con ese retrato tan realista e incómodo sobre el narcotráfico gallego; a mí personalmente me gustaría ver una serie sobre la batalla del Ebro con un nivel de producción como el de Hermanos de sangre o The Pacific, pero no solo es delicado por el tema, sino también por el desembolso que supone. Sin embargo, tengo la sensación de que ahora, en el mercado audiovisual español, todo es o será posible", responde Ángela Armero. "Nosotros teníamos guardado en un cajón hacer algo sobre el narcotráfico en Galicia y obvia decir que Fariña ya está ahí y el thriller con componente erótico, que no se podía hacer en una plataforma en abierto y nosotros la hemos hecho con Instinto", dice Ramón Campos.