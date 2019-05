11 series que no te puedes perder en junio

La víctima

En esta producción de BBC, Kelly Macdonald interpreta a Anna Dean, una madre cuyo hijo fue asesinado hace 14 años. Su supuesto asesino, un adolescente entonces, lleva tiempo en libertad bajo un nombre diferente. Pero ahora, Anna es acusada de revelar su identidady animar públicamente a acabar con su vida. Este conductor de autobús y padre de familia es objeto de un brutal ataque. La serie está compuesta por cuatro episodios que mantienen el suspense de una historia asentada en las interpretaciones del dúo protagonista y del agente que les une.

¿Dónde y cuándo verla? Los cuatro capítulos se estrenan el día 4 en Filmin.

Black Mirror

Esta ya clásica antología sobre el lado oscuro de la tecnología regresa con tres nuevas entregas. En una, Miley Cyrus interpreta a un ídolo musical juvenil. En otra, un taxista espera clientes a las puertas de la sede de un edificio con un plan secreto. Y un videojuego en línea ofrece una experiencia que nadie esperaba al comenzar la partida. En la línea habitual de la serie, los tres invitan a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la tecnología con tramas que incluyen giros perturbadores.

¿Dónde y cuándo verla? La quinta temporada, compuesta por tres episodios, estará disponible al completo el miércoles 5 en Netflix.

El cuento de la criada

Con su primera temporada, este relato no solo cosechó el Emmy y Globo de Oro al mejor drama; también se coló en la conversación gracias a las semejanzas que podía tener nuestro mundo y el estado totalitario y opresor en el que se desarrolla la acción. La tercera temporada retoma la trama en el punto en el que se quedó la segunda, cuando Defred toma la decisión de regresar a la casa de los Waterford a pesar de haber tenido ante sí la oportunidad de escapar con su hija recién nacida. La lucha por la resistencia continúa para las criadas, ahora desde nuevos frentes y con nuevos aliados.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena los tres primeros episodios de la tercera temporada el día 6. A partir de entonces, la emisión será semanal.

Hierro

Candela Peña y Darío Grandinetti son los protagonistas de este thriller en el que Peña, una juez, acaba de ser destinada a la isla de El Hierro como castigo por su comportamiento. Nada más llegar tendrá que instruir el caso de un asesinato que altera la vida de esta reducida comunidad. El muerto es un joven que iba a casarse con la hija de un empresario de negocios turbios, Díaz, el cual que es el principal sospechoso. Con ritmo pausado, propio de estas islas, la serie destaca por las interpretaciones de sus dos actores centrales y por los paisajes de El Hierro.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho capítulos se estrenan el viernes 7 en Movistar+.

Big Little Lies

Meryl Streep se suma al ya de por sí espectacular reparto de esta bombazo del año pasado, el cual se adentra en las miserias ocultas en las mansiones de Monterrey. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz vuelven a lo que debería haber sido una miniserie sin más continuación, pero cuyo éxito propició esta nueva tanda de capítulos. La historia arranca poco después de lo ya narrado, cuando se desvelaba cómo estas amas de casa de vida aparentemente perfecta habían llegado a un pacto de silencio para protegerse ante la investigación de la muerte del marido de Celeste (Kidman). Streep interpreta a la madre del difunto, quien llega con preguntas incómodas sobre la noche en la que murió su hijo mientras las demás tratan de seguir adelante con sus vidas, algo que no es fácil para todas.

¿Dónde y cuándo verla? El primer episodio de la segunda temporada estará disponible el lunes 10 en HBO España.

Pose

La primera temporada hizo historia al contar con el mayor elenco de intérpretes LGTBQ, especialmente transgénero, en una ficción. La historia sigue la vida de varios personajes en su lucha por encontrar otras personas con las que conectar. Si antes la acción ocurría en el Nueva York de los ochenta, ahora salta a los noventa, cuando la escena ballroom se empieza a colar en la cultura pop (es el año en el que Madonna lanzó el videoclip de su tema Vogue, inspirado en ese universo). Además, la amenaza del sida está más visible que nunca. La serie engancha por los dramas personales de sus personajes.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada arranca el 12 de junio en HBO España.

The Act

Esta estremecedora serie basada en hechos reales cuenta la historia de Dee Dee, una madre obsesionada por cuidar a su hija, Gypsy, enferma y necesitada de atención constante. Ella, sin embargo, desea con todas sus fuerzas escapar de ese control extremo y vivir como una joven normal. Esa relación tóxica termina con un asesinato. Tras recibir alabanzas y premios por Fuga en Dannemora, Patricia Arquette protagoniza esta miniserie en la que vuelve a destacar su interpretación, junto a la de su hija en la ficción, Joey King. El caso real ya se reflejó en un documental en HBO y una película para televisión en Lifetime.

¿Dónde y cuándo verla? La serie de ocho capítulos se estrena el día 14 en Starzplay (disponible en Orange TV y Vodafone TV).

Euphoria

La ex chica Disney Zendaya interpreta a una joven enganchada a las drogas en busca de su propia identidad cuya voz en off va guiando al espectador. No es la única que atraviesa momentos complicados en este relato de estética atrevida y explícita que navega por temas como el sexo, la amistad, las drogas, el amor y las redes sociales.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena la serie el 17 de junio.

Line of Duty

Una de las joyas de la corona de los últimos años de la BBC. Esta serie policial se centra en una unidad anticorrupción que investiga las actitudes sospechosas de sus propios compañeros. Y aunque cada temporada se centra en un caso diferente, algunas tramas vinculan unas entregas con otras. En esta quinta tanda, el grupo tendrá que investigar el asalto de varios hombres a un vehículo protegido por la policía que termina con tres agentes muertos. El guionista Jed Mercurio, responsable de la serie y también creador de Bodyguard, que batió récords de audiencia en Reino Unido, vuelve a demostrar que tiene la clave para enganchar a los espectadores con altas dosis de suspense y giros inesperados.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar + tendrá disponible toda la temporada el jueves 20.

Dark

Serie alemana de viajes en el tiempo y paradojas temporales que logró bastante repercusión con una primera temporada que, a pesar de lo enmarañado de su trama, conseguía atrapar una vez que se conocía (y reconocía) a los personajes en las diferentes épocas: tras un accidente en una central nuclear, una cueva en el bosque se transformó en la primera temporada en un portal que conecta distintos tiempos. Mientras que los capítulos anteriores se desarrollaban en el presente y el pasado, ahora también entra en juego un futuro posapocalíptico. Habrá tercera y última entrega.

¿Dónde y cuándo verla? La segunda temporada se estrena completa en Netflix el día 21.

Paquita Salas

La representante de actores que interpreta Brays Efe es ya un icono de la televisión patria con la mezcla de humor, ternura y referencias pop que destilan los guiones de los Javis. Los seis capítulos de la tercera temporada llegan con lavado de cara en su cabecera, que ahora está acompañada por la voz de Isabel Pantoja. En cuanto a la trama, Paquita regresa a la acción tras su hundimiento personal y profesional, y lo hace con una agencia más modesta y con el complicado objetivo de reinventarse en tiempos de influencers. Otra de las nuevas atracciones es la incorporación de Terelu Campos.

¿Dónde y cuándo verla? El día 28 estarán disponibles los seis nuevos capítulos en Netflix.